Prof. Dr. Naci Görür o bölgeyi uyardı: "O bölge hareketli, dikkatli olmak gerekir"

“DİKKATLİ OLMAK GEREKİR”

Görür, Maraş'ta meydana gelen depreme ilişkin de, "Hacıkodal-Göksun/K. Maraş yöresinde 4.0 deprem oldu. Bu bölge oldukça hareketli ve sık sık küçük depremler üretiyor. Birkaç saat önce de aynı bölgede 4.8 deprem olmuştu. Dikkatli olmak gerekir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: https://www.dunya.com/gundem/o-bolge-hareketli-dikkatli-olmak-gerekir-haberi-694285