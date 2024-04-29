Naci Görür o il için 7 üzerinde deprem uyarısı yaptı! AFAD harekete geçti
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler Doğu Anadolu'daki fay hareketliliğine çevrildi. Deprem bilimciler, Hakkari'ye dikkat çekerek 7 ve üzeri deprem uyarısında bulunuyor. AFAD olası Hakkari depremi için hazırlıklara başladı.
Yer bilimcilerin olası bir deprem için uyardığı Hakkari’de deprem hazırlıkları hızlandı. Hakkari ve Yüksekova’da bazı kamu ve okul binaları boşaltılırken, AFAD da olası deprem için kent genelinde hazırlıklara başladı.
Hakkari Valiliği, birinci derece deprem kuşağında yer almaları nedeniyle kent merkezi ile Yüksekova ve Şemdinli’de konteyner alanları belirleyip, şu ana kadar polis ve jandarmadan oluşan 650 kişiye de arama kurtarma eğitimi verdi.
AFAD’ın hazırlıkları kapsamında da 2 bin 800 çadır, Hakkari kent merkezi ile Yüksekova’daki depolara bırakılırken, TIR’larla getirilen ilk 200 konteyner ise Şemdinli ilçesinde vinçlerle belirlenen alana bırakıldı.
Deprem uzmanları, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede aşırı sıkışma olduğu ve basınç biriktirdiğini söylüyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölümünden araştırmacılar Şemdinli-Yüksekova fay hattını inceledi. Araştırmanın sonuçları 2 ay sonra açıklanacak olsa da bölgedeki aktif fay hattı tespit edildi.