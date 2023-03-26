Naci Görür uyardı: Olası İstanbul depremi için 7 kritik öneri

Prof. Dr. Görür, şunları kaydetti:

- Arkadaşlar biraz uzun süreyle tweetler atacağım. Bu tweetler eğer dinlerlerse idareci ve siyasilere yönelik olacak. Yazarsam belki okurlar diyorum. Bizim öyle danışma komisyonlarına seçilmemizden bir şey çıkmıyor. Kendi bildiklerini yapıyor, bizi de süs gibi vitrine koyuyorlar