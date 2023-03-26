Naci Görür uyardı: Olası İstanbul depremi için 7 kritik öneri
Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depremi için yeni bir uyarıda bulundu. Görür, 7 madde sıralayarak yetkililere seslendi.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından gözler 7'den büyük bir depremin beklendiği İstanbul'a çevrildi.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından "İstanbul'un depreme hazırlanması" başlığıyla paylaşımda bulundu.
Prof. Dr. Görür, şunları kaydetti:
- Arkadaşlar biraz uzun süreyle tweetler atacağım. Bu tweetler eğer dinlerlerse idareci ve siyasilere yönelik olacak. Yazarsam belki okurlar diyorum. Bizim öyle danışma komisyonlarına seçilmemizden bir şey çıkmıyor. Kendi bildiklerini yapıyor, bizi de süs gibi vitrine koyuyorlar
I) İSTANBUL’UN DEPREME HAZIRLANMASI: GENEL:
1- İstanbul ve yakın çevresindeki çoğu sanayi kuruluşları ve organize sanayi bölgeleri Marmara Bölgesinin dışına çıkartılmalı, bunun için Anadolu’da uygun ortamlar hazırlanmalı ve teşvik mekanizmaları geliştirilmelidir.
2- İstanbul'a nüfus celbedecek olan yatırımlar durdurulmalı ve İstanbul’dan Anadolu'ya göç hızlandırılmalı ve devlet eliyle özendirilmelidir.