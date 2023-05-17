Naci Görür zaman vererek uyardı: "Binlerce insanımızı bir gecede kaybedebiliriz"
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’da 7 ve üzeri deprem olma olasılığının yüzde 64 olduğunu belirterek, “1999’dan itibaren 30 sene içerisinde yani 2029’a kadar bir süre var. Bu tahmini 15 yıl artı veya eksi olarak düşünülüyor." diyerek tarih verdi.
Sabancı Üniversitesince düzenlenen "Toplum ve Afet Riski Yönetimi" seminerinin 7'ncisi "Ülkemizde Deprem ve Depreme Dirençli Kentler" başlığıyla gerçekleştirildi.
Sabancı Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ozan Duygulu moderatörlüğünde yapılan seminerin konuğu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür oldu.
Burada konuşan Görür, Türkiye'nin en önemli gündeminin deprem olması gerektiğini vurgulayarak, fay tartışmasının da bilim insanlarına bırakılması gerektiğini aktardı.
Bilim insanlarının da bunu medyanın önünde tartışmaması gerektiğine işaret eden Görür, şunları ifade etti:
- Bu tartışmalardan dolayı asıl çözüme gidemiyoruz. Bizim kabul etmemiz gereken bir gerçek var. Türkiye bir deprem ülkesidir. Her an her yerde büyük depremler olabilir. Binlerce insanımızı bir gecede kaybedebiliriz.