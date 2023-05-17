Naci Görür zaman vererek uyardı: "Binlerce insanımızı bir gecede kaybedebiliriz"

Bilim insanlarının da bunu medyanın önünde tartışmaması gerektiğine işaret eden Görür, şunları ifade etti:

- Bu tartışmalardan dolayı asıl çözüme gidemiyoruz. Bizim kabul etmemiz gereken bir gerçek var. Türkiye bir deprem ülkesidir. Her an her yerde büyük depremler olabilir. Binlerce insanımızı bir gecede kaybedebiliriz.