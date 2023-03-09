Naci Görür'den İstanbul depremi uyarısı: "Marmara fayı kırıldı, kırılacak"
Kahramanmaraş depremleri tüm yurtta derin etkiler bıraktı. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de artçı ve bağımsız sarsıntılar devam ediyor. Özellikle İstanbul'da yaşayan kişiler yaşanılan sarsıntıların ardından deprem endişesi yaşıyor.
Deprem felaketinin ardından İstanbul deprem risk haritası ve deprem tarihi araştırmaları gündemdeki yerini aldu. Olası İstanbul depremi hakkında uzman isimlerden açıklama gelirken Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu vurgulandı. Özellikle son aylarda yaşanan fay hattı hareketliliği İstanbul'da yaşayan kişiler tarafından endişe uyandırdı. İşte Prof. Dr. Haluk Özener, Dr. Doğan Kalafat ve Prof. Dr. Naci Görür'den olası Büyük Marmara depremi uyarıları ve konuyla ilgili merak edilen detaylar...
"BURASI BİR DEPREM BÖLGESİ"
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, olası Marmara depremi için Japon bilim insanlarıyla 5 yıldır Marmara fayını incelediklerini kayderek, "Burası bir deprem bölgesi. Her an 7 üzeri deprem olabilir. Ne zaman olur? Kimse bilmiyor. Bizim yer bilimleri camiası olarak yapacağımız çalışmalar orta ve uzun vadeli. En kısa vadede yapılması gereken, bina yapı stokunun güvenli hale getirilmesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hızlı tarama yöntemiyle binaların güvenliği ve mevcut durumunu tespit eden çalışması var. 6 Şubat'tan önce ve sonra yapılan başvurular arasında devasa fark var. Bu da bizim toplumumuzun yumurta kapıya dayandıktan sonra aksiyon almasından kaynaklanıyor. Şu an yapılması gereken şey toptan yapı stokunun kalitesine bakılması." dedi.
2030'A KADAR 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMA OLASILIĞI %64
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) Müdürü Dr. Doğan Kalafat, İstanbul'da 2030 yılına kadar 7 büyüklüğündeki bir depremin olma olasılığının yüzde 64 olduğunu vurguladı.
Kalafat, İstanbul'da 7 büyüklüğündeki bir depremin 2030'a kadar olma olasılığının yüzde 64, önümüzdeki 50 yılda olma olasılığının yüzde 75 ve 90 yılda ise yüzde 95 olduğunu belirterek, "Yani İstanbul'da 2090 yılına kadar büyük bir deprem olma olasılığı yüzde 95" dedi. "Bazen fısıltı gazetesi haberleri, sosyal ve ekonomik hayata depremden daha çok zarar veriyor" diyen Kalafat, "Bizim öncelikle yapma istediğimiz afet bilincini toplumda yerleştirmek ve deprem zararlarını en aza indirmek. Depreme dayanıklı bina yapımının sağlanması ve can kayıplarını en aza indirmek çok önemli" şeklinde konuştu.