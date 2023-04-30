Korkutan Marmara Depremi öngörüsü: Depremden kaç kişi etkilenecek?

"5 MİLYON KİŞİ"

Marmara depreminin vurması durumunda bu asırda Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığının biteceğini iddia eden Görür, "Komplo teorisi gibi bir şey değil bu." dedi.

100 bin yapının göçeceğini ifade eden Görür, bu yapıların 1 milyon daireye eşit olduğunu ve her dairede 5 kişinin olduğunu varsayarak 5 milyon insanın doğrudan etkileneceğini dile getirdi.