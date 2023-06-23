Naci Görür'den İstanbul'un 5 ilçesine uyarı

"BİNALARIN YÜZDE 10'U ÇOK AĞIR HASAR ALACAK"

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İBB ve İTÜ ortaklığıyla hazırlanan raporu değerlendirdi. Olası İstanbul depreminde, kentteki 1 milyon 50 bin binanın yüzde 10'unun çok ağır hasar alacağını söyleyen Görür, orta ve hafif hasar alacak binaların sayısının da çok fazla olacağını anlattı.

İstanbul’un Avrupa yakasının zemininin, jeolojik olarak incelendiğinde Anadolu yakasından “daha kötü” durumda olduğunu söyleyen Görür, “İstanbul'u bir an önce deprem dirençli hale getirmek için çalışmaların başlanması, yürütülmesi gerekir.” dedi.