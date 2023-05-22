Nadir Ana Kuşak Kuyruklu Yıldızında su ve yeni bir gizem buldu!
Yıldızın etrafında ilk kez gaz, özellikle de su buharı olduğunu doğrulayarak, ilkel güneş sisteminden gelen su buzunun bu bölgede korunmuş olabileceğini gösterdi. Ancak suyun başarılı bir şekilde tespit edilmesi yeni bir bilmeceyi de beraberinde getirdi.
Read Kuyruklu Yıldızı'nda bunu bulmak Webb için önemli bir başarıydı, çünkü Hartley 2 gibi Jüpiter ailesi kuyruklu yıldızlardan farklı bir kuyruklu yıldız sınıfında yer alıyor ve bu tür bir ana kuşak kuyruklu yıldızında ilk kez bir gaz doğrulandı. Ancak Read Kuyruklu Yıldızı, karbondioksit varlığını gösteren karakteristik, beklenen tümseği göstermedi.
Webb gezegen bilimi proje bilimci yardımcısı ve bulguyu bildiren çalışmanın ortak yazarlarından Stefanie Milam, şu açıklamaları yaptı:
- Yaşamla iç içe olan ve bildiğimiz kadarıyla evrende benzersiz olan suyla ıslanmış dünyamız bir gizemdir. Tüm bu suyun buraya nasıl geldiğinden emin değiliz. Güneş sistemindeki su dağılımının geçmişini anlamak, diğer gezegen sistemlerini ve Dünya benzeri bir gezegene ev sahipliği yapma yolunda olup olmadıklarını anlamamıza yardımcı olacaktır.
Read Kuyruklu Yıldızı bir ana kuşak kuyruklu yıldızıdır - ana asteroit kuşağında bulunan ancak periyodik olarak bir kuyruklu yıldız gibi bir hale veya koma ve kuyruk sergileyen bir nesne. Ana kuşak kuyruklu yıldızlarının kendileri oldukça yeni bir sınıflandırmadır ve Read Kuyruklu Yıldızı bu kategoriyi oluşturmak için kullanılan orijinal üç kuyruklu yıldızdan biridir. Bundan önce kuyruklu yıldızların Kuiper Kuşağı ve Oort Bulutu'nda, Neptün'ün yörüngesinin ötesinde, buzlarının Güneş'ten daha uzakta korunabildiği yerlerde bulunduğu anlaşılıyordu. Güneş'e yaklaştıkça buharlaşan donmuş malzeme, kuyruklu yıldızlara ayırt edici koma ve akan kuyruklarını veren ve onları asteroitlerden ayıran şeydir. Bilim insanları uzun zamandır su buzunun Jüpiter'in yörüngesindeki daha sıcak asteroit kuşağında korunabileceğini düşünüyorlardı, ancak Webb'e kadar kesin bir kanıt bulmak zordu.
Araştırmanın başyazarı Maryland Üniversitesi'nden gökbilimci Michael Kelley, şu açıklamaları yaptı:
- Geçmişte, ana kuşakta kuyruklu yıldızların tüm özelliklerine sahip nesneler gördük, ancak yalnızca Webb'den gelen bu kesin spektral verilerle evet, bu etkiyi yaratan kesinlikle su buzu diyebiliriz. Webb'in Read Kuyrukluyıldızı gözlemleriyle, artık erken güneş sisteminden gelen su buzunun asteroit kuşağında korunabileceğini gösterebiliriz.