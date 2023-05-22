Nadir Ana Kuşak Kuyruklu Yıldızında su ve yeni bir gizem buldu!

Read Kuyruklu Yıldızı bir ana kuşak kuyruklu yıldızıdır - ana asteroit kuşağında bulunan ancak periyodik olarak bir kuyruklu yıldız gibi bir hale veya koma ve kuyruk sergileyen bir nesne. Ana kuşak kuyruklu yıldızlarının kendileri oldukça yeni bir sınıflandırmadır ve Read Kuyruklu Yıldızı bu kategoriyi oluşturmak için kullanılan orijinal üç kuyruklu yıldızdan biridir. Bundan önce kuyruklu yıldızların Kuiper Kuşağı ve Oort Bulutu'nda, Neptün'ün yörüngesinin ötesinde, buzlarının Güneş'ten daha uzakta korunabildiği yerlerde bulunduğu anlaşılıyordu. Güneş'e yaklaştıkça buharlaşan donmuş malzeme, kuyruklu yıldızlara ayırt edici koma ve akan kuyruklarını veren ve onları asteroitlerden ayıran şeydir. Bilim insanları uzun zamandır su buzunun Jüpiter'in yörüngesindeki daha sıcak asteroit kuşağında korunabileceğini düşünüyorlardı, ancak Webb'e kadar kesin bir kanıt bulmak zordu.