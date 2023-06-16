NASA açıkladı: Uranüs'ün 4 uydusu için okyanusların muhtemel olduğunu söylüyor

- Uranüs'ün büyük uyduları - Miranda, Ariel, Umbriel, Titania ve Oberon şu anda sıvı barındırabilecekleri için gelecekteki bir uzay görevi için ilginç hedefler. Bu cisimleri incelemek, dış güneş sistemindeki yaşanabilir ortamların boyutunu ele almaya yardımcı olacaktır. Termal, fiziksel ve kimyasal evrimlerini modelliyoruz. Isı bütçeleri sınırlı olduğundan, şu anda çok az gelgit ısınması var veya hiç yok, uyduların çoğunun şimdiye kadar yalnızca birkaç on kilometrelik sıvıyı koruyabildiğini bulduk.