NASA açıkladı: Uranüs'ün 4 uydusu için okyanusların muhtemel olduğunu söylüyor
Hem Jüpiter'in uydusu Europa'nın hem de Satürn'ün uydusu Enceladus'un dış buzlu kabuklarının altında sıvı su okyanuslarına sahip olduğu düşünülüyor. Neptün'ün en büyük uydusu Triton'un da bir yeraltı okyanusu olabilir.
URANÜS'ÜN UYDULARINDA OKYANUSLAR VAR MI?
Uydularından herhangi biri okyanus dünyaları mı ? 4 Mayıs 2023'te ABD'deki birkaç araştırmacı, Uranüs'ün uydularından en az dördünün kendi okyanuslarına sahip olduğunu duyurdu.
VOYAGER 2'DEN GELEN VERİLER YENİDEN ANALİZ EDİLİYOR
Araştırma ekibi, 24 Ocak 1986'da Uranüs'ün yanından geçen eski NASA Voyager 2 görevinden alınan verileri yeniden analiz etti. Verilere yeni bilgisayar modellemesi uyguladılar ve Uranüs'ün en büyük dört uydusu olan Ariel, Umbriel, Titania ve Oberon'u buldular. Muhtemelen içlerinde derin bir okyanus tabakası vardır. Ayların çekirdekleri ve dış kabukları arasındaki okyanusların onlarca mil derinliğinde olduğu tahmin ediliyor. Kağıt diyor ki :
- Uranüs'ün büyük uyduları - Miranda, Ariel, Umbriel, Titania ve Oberon şu anda sıvı barındırabilecekleri için gelecekteki bir uzay görevi için ilginç hedefler. Bu cisimleri incelemek, dış güneş sistemindeki yaşanabilir ortamların boyutunu ele almaya yardımcı olacaktır. Termal, fiziksel ve kimyasal evrimlerini modelliyoruz. Isı bütçeleri sınırlı olduğundan, şu anda çok az gelgit ısınması var veya hiç yok, uyduların çoğunun şimdiye kadar yalnızca birkaç on kilometrelik sıvıyı koruyabildiğini bulduk.
Bilgisayar modelleri, NASA'nın Galileo, Cassini, Dawn ve New Horizons misyonlarından elde edilen ek bulguları kullandı. Buna Satürn'ün uydusu Enceladus, Pluto ve uyduları Charon ve Ceres'in kimyası ve jeolojisi dahildir. Bu buzlu cisimlerin tümü, dört Uranüs uydusuyla yaklaşık olarak aynı boyuttadır ve yer altı okyanuslarına sahip oldukları biliniyor veya şüpheleniliyor. NASA'nın Jet Tahrik Laboratuvarı'ndan baş yazar Julie Castillo-Rogez şunları söyledi: