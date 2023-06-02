NASA paylaştı: Satürn'ün uydusunda ilginç gelişme

NASA tarafından yapılan açıklamada, Satürn'ün uydusu olan 504 kilometre çapındaki Enceladus'ta çok sayıda gayzer bulunduğu ve son tespit edilenin de oldukça büyük olduğu belirtildi. Enceladus'taki buhar sütununun uzunluğunun 6 bin 600 kilometreye ulaştığı ve bunun İngiltere ile Japonya arasındaki uçuş mesafesine eşit olduğu kaydedildi.

