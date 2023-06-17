Nasa ilk kez birlikte görüntülendi: Kara delik ve jeti'nin inanılmaz görüntüsü
İlk olarak 2019'da yayınlanan bu gizemli nesnelerin ilk doğrudan görüntüleri de dahil olmak üzere kara deliklerin inanılmaz görüntülerini görüldü. Şimdi gökbilimciler bir ilki daha elde ettiler:
Uzak bir galaksinin merkezindeki süper kütleli bir kara deliği hem de onun güçlü jetini gösteren bir görüntü. Büyük kara delik, 55 milyon ışıkyılı uzaklıktaki galaksi Messier 87'nin(bizden 52-53 milyon ışık yılı uzakta yer alan dev boyutlu bir eliptik galaksidir.) merkezinde yer alıyor. İlk olarak Event Horizon Telescope ( EHT ) tarafından 2019'da görüntülenen aynı kara delik. Uluslararası bir gökbilimciler grubu yeni görüntüyü 26 Nisan 2023 Çarşamba günü yayınladı.
KARA DELİK VE JETİ
Bu, gökbilimcilerin aynı görüntüde hem bir kara deliği hem de göreli jet olarak adlandırılan jetini ilk kez yakaladılar. Bilim adamları, kara deliklerin bu devasa jetleri yayabileceğini uzun zamandır biliyorlar. Ancak nasıl oluştukları hala tam olarak anlaşılamamıştır. Çin'deki Şanghay Astronomi Gözlemevi'nden baş yazar Ru-Sen Lu'nun şöyle belirtiyor:
- Jetlerin karadelikleri çevreleyen bölgeden fırlatıldığını biliyoruz. Ancak bunun gerçekte nasıl olduğunu hala tam olarak anlamış değiliz. Bunu doğrudan incelemek için jetin başlangıcını kara deliğe mümkün olduğu kadar yakın bir yerde gözlemlemeliyiz. ALMA'nın konumu ve hassasiyeti sayesinde, aynı anda hem kara delik gölgesini ortaya çıkarabildik hem de jet emisyonunun derinliklerini görebildik.
Karadelikleri, asla kaçamayacak malzemeleri içine çeken güçlü nesneler olarak düşünürüz. Işık bile bir kara deliği terk edemez. Bu temelde doğrudur, ancak karadeliklerin etraflarında dönen devasa madde halkaları da olabilir. Yeni görüntüler, kara deliği çevreleyen halkaya bağlı bir jetin tabanını gösteriyor. Güney Kore'deki Kyungpook Ulusal Üniversitesi'nden ve Almanya'daki Max Planck Radyo Astronomi Enstitüsü'nden ortak yazar Jae-Young Kim şunları söyledi: