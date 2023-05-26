Evrenin gerçek renkleri ortaya çıktı

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), James Webb Uzay Teleskobu ve Chandra X-ray Gözlemevi, iki gökada, bir bulutsu ve bir yıldız kümesinin göz kamaştırıcı görüntülerini yakaladı.

Yaptığı açıklamada; "Birden fazla teleskop aynı kozmik bölgeyi gözlemlediğinde, evrenin gerçek renkleri ortaya çıkıyor" denildi. Yeni görüntüleri oluşturmak için NASA, James Webb Uzay Teleskobu ve Chandra X-ray Gözlemevi'ne başvurdu.



