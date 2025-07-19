NASA Parker Güneş Sondası Güneş’e tarihin en yakın uçuşunu yaptı! İşte ilk görüntüler

GÜNEŞ’İN ATMOSFERİ İLK KEZ BU KADAR NET



Bu geçiş sırasında Parker, Güneş’in koronasına dair şimdiye kadarki en net görüntüleri kaydetti. Bu bölge, Güneş’in dış atmosferi olarak biliniyor ve sırlarla dolu yapısıyla bilim insanlarını büyülüyor.