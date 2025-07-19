NASA Parker Güneş Sondası Güneş’e tarihin en yakın uçuşunu yaptı! İşte ilk görüntüler
NASA’nın Parker Solar Probe’u, Güneş’e tarihin en yakın uçuşunu yaptı. Koronaya yalnızca 3,8 milyon mil yaklaşan araç, uzay havasını gözlemleyip olağanüstü görüntüler gönderdi.
GÜNEŞ’TEN YALNIZCA YARIM İNÇ UZAKTA
NASA’nın açıklamasına göre, Parker sondası 25 Aralık 2024’te Güneş’e sadece 3,8 milyon mil yaklaştı. Bu, Dünya ile Güneş arasındaki mesafe "bir ayak" olsaydı, Parker’ın Güneş’ten yalnızca "yarım inç" uzakta olduğu anlamına geliyor.
GÜNEŞ’İN ATMOSFERİ İLK KEZ BU KADAR NET
Bu geçiş sırasında Parker, Güneş’in koronasına dair şimdiye kadarki en net görüntüleri kaydetti. Bu bölge, Güneş’in dış atmosferi olarak biliniyor ve sırlarla dolu yapısıyla bilim insanlarını büyülüyor.
WISPR KAMERASIYLA TARİHİ KARELER
Geniş Alan Görüntüleyici (WISPR) sayesinde kaydedilen görüntüler hızlandırılmış bir video olarak NASA tarafından yayımlandı. Bu videoda Güneş rüzgarlarının serbest kalışı ilk kez bu kadar net izlenebildi.
CME’LER GÖZLENDİ, VERİLER ŞAŞIRTICI
Parker Solar Probe geçiş sırasında koronal kütle püskürmeleri (CME) gibi devasa patlamalara da tanıklık etti. Bu patlamalar, Dünya’ya ulaşmaları halinde iletişimi ve teknolojik altyapıyı etkileyebilecek kadar güçlü.
NASA: “ARTIK KENDİ GÖZÜMÜZLE GÖRÜYORUZ”
NASA’dan Nicky Fox açıklamasında, “Uzay havasının Dünya’ya yönelik tehditlerinin nerede başladığını artık yalnızca modellere bakarak değil, kendi gözlerimizle de görebiliyoruz” ifadelerini kullandı. Bu, bilim dünyası için tarihi bir gelişme.
YENİ GEÇİŞLERDE HEDEF: GÜNEŞ’İN KALBİ
Tarihi geçişin ardından Parker sondası Mart ve Haziran 2025’te de Güneş’e yakın temas sağladı. Bir sonraki rekor uçuş 15 Eylül 2025’te gerçekleşecek. Her geçiş, Güneş’in sırlarını bir adım daha aralıyor.
Kaynak: https://youtu.be/k1dTwEyuD44