O gezegende su bulundu! Dünya dışında yaşam mümkün olabilir mi? Bilim insanları yeni bir dünya mı buldu?

Gökbilimcilerin uzayla ilgili araştırmaları devam ediyor. Hubble Uzay Teleskobunun gözlemleri sayesinde bir gezegende su molekülleri keşfetti. Bu gezegenin insan yaşamına uygun olup olmadığı merak edilirken iklim değişimi nedeniyle insanlar dünya-dışı yaşam alternatiflerinin var olup olmadığını merak ediyor.