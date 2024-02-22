O şehirde fay hattı bulundu

"FAY OVANIN İÇİNDEN GEÇİYOR"

Bursa'da en son 1855 yılında büyük bir deprem meydana geldi.

Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Bursa'nın bilinen ve bügün Türkiye diri fay haritasında yer alan fayları; Bursa'nın güneyinde Uludağ ile ovanın sınırından bir fay geçtiğini, 1855 depremlerinin de bu fay üzerinde olduğunu gösterir. Ancak yapılan çalışmada fayın ovanın içinde geçtiğini Kayapa'dan geçerek Yenişehir'e uzandığını ileri sürüyorlar." dedi.



Uzmanlara göre, yeni keşfedilen fay da tıpkı mevcut fay gibi şehrin ortasında yer alıyor.