O şehirde yaşayanlar dikkat! Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı

Çanakkale'deki 4,9 büyüklüğündeki depremi analiz eden Prof. Dr. Naci Görür, depremin Yenice-Gönen fayı üzerinde meydana geldiğini belirtti. Prof. Dr. Görür, Bu bölgede stres birikimi olduğunu" ifade ederek, bu fay hattında en son 1953 yılında ve 7,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.