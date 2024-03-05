O şehirde yaşayanlar dikkat! Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı
Çanakkale'deki 4,9 büyüklüğündeki depremi analiz eden Prof. Dr. Naci Görür, depremin Yenice-Gönen fayı üzerinde meydana geldiğini belirtti.
Çanakkale'deki 4,9 büyüklüğündeki depremi analiz eden Prof. Dr. Naci Görür, depremin Yenice-Gönen fayı üzerinde meydana geldiğini belirtti. Prof. Dr. Görür, Bu bölgede stres birikimi olduğunu" ifade ederek, bu fay hattında en son 1953 yılında ve 7,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da da hissedilen depreme ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.
'BU FAYDA EN SON DEPREM 1953 YILINDA OLDU''
Depremin Yenice-Gönen fayı üzerinde olduğunu belirten Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Görür, ''Bu fayda en son deprem 1953 yılında ve 7,2 büyüklüğünde oldu. Stres birikiminin olduğu bir bölge böyle görece küçük depremler beklenir.'' ifadelerine yer verdi.
ÇANAKKALE FAYI NEDİR?
2021 yılında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD) tarafından yayımlanan İl Afet Risk Azaltma Planı içerisinde Çanakkale hakkında detaylar yer alıyor.