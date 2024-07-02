O telefonlarda WhatsApp kullanılmayacak

Yeni güncellemenin ardından artık o telefonlarda WhatsApp kullanılmayacak. Apple, Samsung, Motorola ve Sony marka telefonlarından bazılarında geçerli.

# whatsapp
Editör: Nurullah Aydın
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O telefonlarda WhatsApp kullanılmayacak - Resim: 1

Yeni güncelleme sonrasında bazı telefonlarda WhatsApp kullanılmayacak.

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O telefonlarda WhatsApp kullanılmayacak - Resim: 2

Apple, Samsung, Motorola ve Sony marka telefonlarından bazılarında geçerli.

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O telefonlarda WhatsApp kullanılmayacak - Resim: 3

WhatsApp'ı desteklemeyecek cihazların listesi şöyledir;

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O telefonlarda WhatsApp kullanılmayacak - Resim: 4

Samsung: Galaxy Note 3, Galaxy S3 Mini, Galaxy S4 Mini, Galaxy Ace Plus, Galaxy Core, Galaxy Express 2, Galaxy Grand, Galaxy Note 3 ve Galaxy S4 Zoom

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