O telefonlarda WhatsApp kullanılmayacak
Yeni güncellemenin ardından artık o telefonlarda WhatsApp kullanılmayacak. Apple, Samsung, Motorola ve Sony marka telefonlarından bazılarında geçerli.
Editör: Nurullah Aydın
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Yeni güncelleme sonrasında bazı telefonlarda WhatsApp kullanılmayacak.
Apple, Samsung, Motorola ve Sony marka telefonlarından bazılarında geçerli.
WhatsApp'ı desteklemeyecek cihazların listesi şöyledir;
Samsung: Galaxy Note 3, Galaxy S3 Mini, Galaxy S4 Mini, Galaxy Ace Plus, Galaxy Core, Galaxy Express 2, Galaxy Grand, Galaxy Note 3 ve Galaxy S4 Zoom