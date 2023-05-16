Dünyada bir ilk: Ölü taklidi yapan karınca kolonisi bulundu

Hayvanlar alemi, kafa patlatan avlanma tekniklerinden özenle geliştirilmiş kamuflajlara kadar her türlü av-avcı ilişkisiyle doludur. Yırtıcılardan kaçınmak, dünyadaki birçok hayvan türü için zor bir iştir. Ölü taklidi yapmak evcil hayvanınıza öğretebileceğiniz eğlenceli bir numara olarak düşünülebilir ancak Avustralya'daki araştırmacılar tüm karınca kolonilerinin yenilmekten kaçınmak için ölü taklidi yapabildiğini keşfetti.

Avustralya'nın Kanguru Adası'nda cüce keseli sıçan ve yarasa yuva kutularını kontrol eden araştırmacılar, güney geniş burunlu dikenli karınca kolonisinin tamamını ölü taklidi yaparken buldu. Aslında tüm koloni o kadar hareketsizdi ki ekip, karıncalardan biri hareket edene kadar grubun aslında ölü olduğuna inanıyordu. Ekip, bunun bir karınca kolonisi tarafından dünyada ilk kez gözlemlenen bir eylem olduğuna inanıyor. Bu aynı zamanda bu türün adada ilk kez bulunduğuna işaret ediyor.

Doçent S "Topa" Petit yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Taklit mükemmeldi. Kutuyu açtığımızda tüm bu ölü karıncaları gördük... ve sonra bir tanesi hafifçe hareket etti. Bu tür savunma amaçlı hareketsizlik sadece birkaç karınca türü arasında biliniyor "bireylerde veya belirli kalıplarda" ancak tüm koloniler için gözlemlendiği başka örnekleri bilmiyoruz.