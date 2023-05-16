Dünyada bir ilk: Ölü taklidi yapan karınca kolonisi bulundu
Ölü taklidi yapmak evcil hayvanınıza öğretebileceğiniz eğlenceli bir numara olarak düşünülebilir ancak Avustralya'daki araştırmacılar tüm karınca kolonilerinin yenilmekten kaçınmak için ölü taklidi yapabildiğini keşfetti.
Hayvanlar alemi, kafa patlatan avlanma tekniklerinden özenle geliştirilmiş kamuflajlara kadar her türlü av-avcı ilişkisiyle doludur. Yırtıcılardan kaçınmak, dünyadaki birçok hayvan türü için zor bir iştir. Ölü taklidi yapmak evcil hayvanınıza öğretebileceğiniz eğlenceli bir numara olarak düşünülebilir ancak Avustralya'daki araştırmacılar tüm karınca kolonilerinin yenilmekten kaçınmak için ölü taklidi yapabildiğini keşfetti.
Avustralya'nın Kanguru Adası'nda cüce keseli sıçan ve yarasa yuva kutularını kontrol eden araştırmacılar, güney geniş burunlu dikenli karınca kolonisinin tamamını ölü taklidi yaparken buldu. Aslında tüm koloni o kadar hareketsizdi ki ekip, karıncalardan biri hareket edene kadar grubun aslında ölü olduğuna inanıyordu. Ekip, bunun bir karınca kolonisi tarafından dünyada ilk kez gözlemlenen bir eylem olduğuna inanıyor. Bu aynı zamanda bu türün adada ilk kez bulunduğuna işaret ediyor.
Doçent S "Topa" Petit yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
- Taklit mükemmeldi. Kutuyu açtığımızda tüm bu ölü karıncaları gördük... ve sonra bir tanesi hafifçe hareket etti. Bu tür savunma amaçlı hareketsizlik sadece birkaç karınca türü arasında biliniyor "bireylerde veya belirli kalıplarda" ancak tüm koloniler için gözlemlendiği başka örnekleri bilmiyoruz.
Ölü taklidi yapmak, yırtıcılardan kaçınmak için bu stratejiyi kullanan keseli sıçan gibi memeliler başta olmak üzere çeşitli türlerde görülür. Böceklerde ise bu teknik genellikle sadece bireylerde görülür; diğer karınca türleri de dahil olmak üzere, hareketsiz kalma yetenekleri yenilmek arasındaki fark anlamına gelebilir.
Kanguru Adası 2019-2020 yıllarında orman yangınlarından ciddi şekilde etkilendi ve ekip, yanmamış mallee habitat alanlarında bulundukları için karınca türlerinin aktif olarak yeni yuva alanları aradıklarını düşünüyor. Karıncaların ayrıca yuva kutularının girişlerini, muhtemelen avcılara karşı savunma amacıyla organik maddelerle tıkadıkları da tespit edildi.
Petit şöyle ifade etti:
-Polyrhachis femorata kolonilerini içeren bazı kutularda, bazı bireylerin hareket etmeyi bırakması biraz zaman aldı ve diğerleri durmadı. Bu davranışın tetikleyicilerini anlamak zor.
Ekip, karıncaların görünürdeki davranışlarının itaatkârlık, savunma ya da hareket etmeyerek tespit edilmekten kaçınma olduğunu göz ardı edemeseler de, en olası açıklamanın karıncaların ölü taklidi yapması olduğuna inandıklarını belirtiyor. Ayrıca, daha küçük karınca yuvalarının bu teknikle koloni olarak daha başarılı olabileceğini, çünkü bir seferde hareketsiz kalacak daha az birey olduğunu öne sürüyorlar.
Bütün bir karınca kolonisinin ölü taklidi yapması sizi etkilemiyorsa, bir de bu yılanların avcılarını kandırmak için neler yaptığına bakın.
Kaynak: www.unisa.edu.au