Ötegezegenlerde yaşam olabilir mi?
Michigan Üniversitesi'ndeki araştırmacılar 25 Mayıs 2023'te, gökbilimcilerin kurum bölgesini hesaba katarak yaşanabilir ötegezegen arayışını genişletebileceklerini söyledi. Ötegezegenlerde yaşam olabilir mi...
Yaşanabilir ötegezegenlerin bir yıldızın yaşanabilir bölgesinde yer aldığını düşünülüyor. Bir yıldızın etrafında, belki de Dünya'ya benzer kayalık bir gezegende sıvı suyun bulunabileceği bölgedir. Ancak gökbilimcilerin çoğunlukla göz ardı ettiği yaşanabilirlikle ilgili bir başka önemli bölge daha olabilir: kurum bölgesi.
Bir protogezegensel diskteki ya da gezegen oluşumundaki bu bölge, yıldız ile kurum çizgisi arasındaki boşluktur.
YAŞANABİLİR ÖTEGEZEGENLER ARAYIŞI
Yaşanabilir bölge genellikle gökbilimcilerin potansiyel olarak yaşanabilir gezegenler için baktıkları ilk yerdir. Bu, kendi güneş sistemimiz hakkında bildiklerimize ve Dünya'nın okyanuslarını ve diğer sularını nasıl tutabildiğine dayanmaktadır. Dünya Güneş'in yaşanabilir bölgesi içinde yer alırken Mars ve Venüs bu bölgenin dışındadır.
Ancak araştırmayı yöneten gökbilimci Ted Bergin ve meslektaşları kurum bölgesini de dikkate almak istiyor. Kurum bölgesi, yıldız ile kurum çizgisi arasındaki boşluktur. Kurum çizgisi, özellikle, katı karbon moleküllerinin yok olduğu ve gaza dönüştüğü bir yıldızın yakınındaki dış sınırdır. Katı olarak kalmak yerine uçucu karbon bileşikleri haline gelirler. Uçucular, kolayca buharlaşabilen kimyasal elementler ve bileşiklerdir.