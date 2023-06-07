Prizde şarj aleti bırakmak elektrik tüketir mi? İşte prizde bırakılan şarj aletinin aylık maliyeti
Günlük hayatımızda elektronik cihazlar çok sık kullanılmakta. Ancak bunun beraberinde elektronik cihazlar için elektrik tüketimi de artıyor. Özellikle cep telefonlarının şarj aletleri genellikle prizde uzun süre boyunca tutuluyor. Peki, prizde şarj aleti bırakmak elektrik tüketir mi?
Elektrikli teknolojik cihazlar, hayatımızın her alanında yer alıyor. Öyle ki evlerde kullanılan beyaz eşyadan ısıtıcılara, televizyondan otomobillere ve hatta koldaki saate kadar neredeyse her şey elektrikli.
PRİZDE ŞARJ ALETİ BIRAKMAK ELEKTRİK TÜKETİR Mİ?
Prizde şarj aleti bırakmak elektrik tüketir. Fakat bu durum tüm cihazlar için geçerli değil. Ayrıca tüketim miktarları da çok düşük.
Telefondan bilgisayara kadar teknolojik cihazları şarj etmek için kullanılan adaptörlerin yani şarj aletlerinin neredeyse hepsinin içerisinde elektrik devrelerini birbirlerine bağlayan küçük trafolar mevcut.
Bu nedenle diğer ucunda bir telefon, bilgisayar veya şarj edecek bir batarya olmasa bile sistemin kendi içerisinde çalışabilmesi için oldukça cüzi bir elektrik tüketimi olur. Fakat bu durum tüm cihazlar için geçerli değil.