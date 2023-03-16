Prof. Dr. Abdussamet Arslan'dan korkutan açıklama: “Deprem İstanbul’a doğru göç ediyor”

Arslan sözlerini şöyle sürdürdü;



- Doğu Anadolu fay hattı tabi ki yukarıdaki Kuzey Anadolu fay hattı dediğimiz bizim Çanakkale’den başlayıp Erzincan, Bingöl, Van’dan İran’a doğru devam eden uzunca bir hattır. Böyle olduğu zamanda da Doğu Anadolu fay hattındaki 9 metrelik bir atım ister istemez bizim İç Anadolu’yu yani Kuzey kısım Anadolu fay hattının Güneyini yani Bolu’da dahil olmak üzere Marmara bölgesi, Kocaeli ve İzmir’de dahil olmak üzere bir türlü etkiledi. Bakın 9 metrelik atım çok normal bir atım değildir. Büyük bir atımdır. Burada Kuzey Anadolu fay hattına bir hareketlilik az da olsa olabileceği yönündeydi. Bakın Niğde’de deprem oldu. Biz Hatay’ın daha güneyinde bir deprem bekliyorduk.