Prof. Dr. Ahmet Ercan o ili uyardı! İlçe ilçe saydı: "7 büyüklüğünde deprem"

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Balıkesir'i depreme karşı uyararak, kentin ovaya değil Batı'ya yerleşmesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Ercan, 30 yılda bir 7 büyüklüğünde deprem olduğunu belirterek Balıkesir'in tehlikeli ilçelerini tek tek sıraladı.

# deprem # Balıkesir
Editör: Mert Sagit
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Prof. Dr. Ahmet Ercan o ili uyardı! İlçe ilçe saydı: "7 büyüklüğünde deprem" - Resim: 1

Türkiye'nin deprem kuşağında olması, bilim insanlarını bu alanda çalışma yapamya itiyor. 

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Prof. Dr. Ahmet Ercan o ili uyardı! İlçe ilçe saydı: "7 büyüklüğünde deprem" - Resim: 2

Zaman zaman olası büyük İstanbul depremine ilişkin yaptığı açıklamalarla tepki toplayan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Balıkesir'i büyük bir deprem beklediğini ifade etti.

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Prof. Dr. Ahmet Ercan o ili uyardı! İlçe ilçe saydı: "7 büyüklüğünde deprem" - Resim: 3

Prof. Dr. Ahmet Ercan, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'in Ege düşüntülü ile Marmara Kuzey Anadolu yanal kırıklarından etkileneceğini" ifade etti.

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Prof. Dr. Ahmet Ercan o ili uyardı! İlçe ilçe saydı: "7 büyüklüğünde deprem" - Resim: 4

Ahmet Ercan, Balıkesir'in ovaya değil Batı'ya yerleşmesi gerektiğini belirterek, hem Balıkesir hem Çanakkale için tehdit teşkil eden fayları sayarak, bölgede 30 yılda bir 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini ifade etti.

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