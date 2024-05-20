Prof. Dr. Ahmet Ercan o ili uyardı! İlçe ilçe saydı: "7 büyüklüğünde deprem"

Ahmet Ercan, Balıkesir'in ovaya değil Batı'ya yerleşmesi gerektiğini belirterek, hem Balıkesir hem Çanakkale için tehdit teşkil eden fayları sayarak, bölgede 30 yılda bir 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini ifade etti.