Prof. Dr. Ahmet Ercan o ili uyardı! İlçe ilçe saydı: "7 büyüklüğünde deprem"
Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Balıkesir'i depreme karşı uyararak, kentin ovaya değil Batı'ya yerleşmesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Ercan, 30 yılda bir 7 büyüklüğünde deprem olduğunu belirterek Balıkesir'in tehlikeli ilçelerini tek tek sıraladı.
Editör: Mert Sagit
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Türkiye'nin deprem kuşağında olması, bilim insanlarını bu alanda çalışma yapamya itiyor.
Zaman zaman olası büyük İstanbul depremine ilişkin yaptığı açıklamalarla tepki toplayan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Balıkesir'i büyük bir deprem beklediğini ifade etti.
Prof. Dr. Ahmet Ercan, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'in Ege düşüntülü ile Marmara Kuzey Anadolu yanal kırıklarından etkileneceğini" ifade etti.
Ahmet Ercan, Balıkesir'in ovaya değil Batı'ya yerleşmesi gerektiğini belirterek, hem Balıkesir hem Çanakkale için tehdit teşkil eden fayları sayarak, bölgede 30 yılda bir 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini ifade etti.