Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 3 ile 7.8 şiddetinde deprem uyarısı

Beklenen depremleri ve büyüklüklerini paylaşan Prof. Dr. Ercan bugün G harfi ile başlayan 3 ile ilişkin deprem tahminini açıkladı. Gaziantep, Giresun ve Gümüşhane için deprem riski değerlendirmesinde bulunan Ercan'ın, Gaziantep hakkındaki yorumu dikkat çekti.