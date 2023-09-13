Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 3 ile 7.8 şiddetinde deprem uyarısı

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Gaziantep, Giresun ve Gümüşhane illerinin deprem riski hakkında değerlendirmelerde bulundu. Jeofizik mühendisi olan Prof. Dr. Ercan, 3 ile 7.8 büyüklüğünde deprem uyarısı.

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Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 3 ile 7.8 şiddetinde deprem uyarısı - Resim: 1

Prof. Dr. Ahmet Ercan Gaziantep, Giresun ve Gümüşhane'nin deprem riskine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, illerin deprem risk haritasını alfabetik sıraya göre paylaşmayı sürdürüyor.

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Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 3 ile 7.8 şiddetinde deprem uyarısı - Resim: 2

Beklenen depremleri ve büyüklüklerini paylaşan Prof. Dr. Ercan bugün G harfi ile başlayan 3 ile ilişkin deprem tahminini açıkladı. Gaziantep, Giresun ve Gümüşhane için deprem riski değerlendirmesinde bulunan Ercan'ın, Gaziantep hakkındaki yorumu dikkat çekti.

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Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 3 ile 7.8 şiddetinde deprem uyarısı - Resim: 3

Ercan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
- Şu illerde gelecekte görülebilecek en büyük deprem büyüklüğü; Gazi̇antep: Batısı M7,8, içi ile doğusu 6'dan küçük deprem odaksız, güvenli, Gi̇resun: 6'dan küçük, deprem odaksız, güvenli, Gümüşhane: 6'dan küçük, deprem odaksız, güvenli."

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Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 3 ile 7.8 şiddetinde deprem uyarısı - Resim: 4

Kullanıcıların Gaziantep'in batı kısmı hakkındaki sorularına da yanıt veren Ercan, "Uzun süre yıkıcı büyük deprem beklemiyorum" dedi.

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