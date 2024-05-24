Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'un o ilçelerini uyardı: "Binaları hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksın"
Jeologlar, İstanbul depremi beklentisiyle uyarılarına devam ediyor. Marmara Bölgesi için 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısında bulunan Prof. Dr. Naci Görür, Güngören, Bahçelievler ve Bağcılar çevresinin hava çekimlerini inceleyerek uyarılarını dile getirdi."
Jeologlar, İstanbul depremi beklentisiyle uyarılarına devam ediyor. Marmara Bölgesi için 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısında bulunan Prof. Dr. Naci Görür, Güngören, Bahçelievler ve Bağcılar çevresinin hava çekimlerini inceleyerek uyarılarını dile getirdi.
İstanbul'un betonlaşmasını eleştiren Görür, "Binaları hiç tereddüt etmeden kepçeyle yıkmalısınız" dedi. Ayrıca Görür, dayanıklı şehirler için altı temel unsuru sıraladı.
Deprem bilimciler olası İstanbul depremi için sürenin azaldığını söyleyerek her gün uyarı yapıyor. Prof. Dr. Naci Görür, 'İstanbul'u depreme hazırlayın' ifadeleriyle megakent için dirençli kentler çağrısını yineliyor. Kuzey Anadolu Fay hattının kuzey koluna dikkat çeken Görür, "Fay hattı kırılırsa 7.5 büyüklüğüne varan deprem olacak. Benim derdim, deprem dirençli yerleşik alanları oluşturalım" uyarısında bulundu.
Prof. Dr. Naci Görür, 'İstanbul'u depreme hazırlayın' ifadeleriyle megakent için dirençli kentler çağrısını yineliyor. Kuzey Anadolu Fay hattının kuzey koluna dikkat çeken Görür, "Fay hattı kırılırsa 7.5 büyüklüğüne varan deprem olacak. Benim derdim, deprem dirençli yerleşik alanları oluşturalım" uyarısında bulundu.