Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'un o ilçelerini uyardı: "Binaları hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksın"

Deprem bilimciler olası İstanbul depremi için sürenin azaldığını söyleyerek her gün uyarı yapıyor. Prof. Dr. Naci Görür, 'İstanbul'u depreme hazırlayın' ifadeleriyle megakent için dirençli kentler çağrısını yineliyor. Kuzey Anadolu Fay hattının kuzey koluna dikkat çeken Görür, "Fay hattı kırılırsa 7.5 büyüklüğüne varan deprem olacak. Benim derdim, deprem dirençli yerleşik alanları oluşturalım" uyarısında bulundu.