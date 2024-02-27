Prof. Dr. Naci Görür o ilçeyi uyardı: "Depreme dayanamaz"

Görür şunları söyledi:

- Bu fayın İznik ve Geyve Fayı'nın devamı olduğunu, Kuzey Anadolu Fayı'nın Güney Kolu'nu oluşturduğunu vurgulayan Görür, "Yapılan bazı çalışmalara göre 1999 depremlerinden sonra güney kolun enerjisi belirli bir miktar boşaltıldı.