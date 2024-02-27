Prof. Dr. Naci Görür o ilçeyi uyardı: "Depreme dayanamaz"

Jeolog Prof. Dr. Naci Görür Bursa'da meydana gelen depremin ardından açıklamalarda bulundu. Görür Gemlik ilçesini uyardı.

# Prof. Dr. Naci Görür # istanbul depremi
Prof. Dr. Naci Görür o ilçeyi uyardı: "Depreme dayanamaz" - Resim: 1

 Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Bursa'nın Gemlik ilçesi için uyarılarda bulundu. 

1 5
Prof. Dr. Naci Görür o ilçeyi uyardı: "Depreme dayanamaz" - Resim: 2

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Görür,  "Gemlik'in konumu iyi değil. Gemlik Fayı üzerinde" dedi.

2 5
Prof. Dr. Naci Görür o ilçeyi uyardı: "Depreme dayanamaz" - Resim: 3

Görür şunları söyledi:

- Bu fayın İznik ve Geyve Fayı'nın devamı olduğunu, Kuzey Anadolu Fayı'nın Güney Kolu'nu oluşturduğunu vurgulayan Görür, "Yapılan bazı çalışmalara göre 1999 depremlerinden sonra güney kolun enerjisi belirli bir miktar boşaltıldı. 

3 5
Prof. Dr. Naci Görür o ilçeyi uyardı: "Depreme dayanamaz" - Resim: 4

- Ama buna rağmen Gemlik kesinlikle 7 ve üstü bir depreme dayanamaz. 

4 5