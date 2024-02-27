Prof. Dr. Naci Görür o ilçeyi uyardı: "Depreme dayanamaz"
Jeolog Prof. Dr. Naci Görür Bursa'da meydana gelen depremin ardından açıklamalarda bulundu. Görür Gemlik ilçesini uyardı.
Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Bursa'nın Gemlik ilçesi için uyarılarda bulundu.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Görür, "Gemlik'in konumu iyi değil. Gemlik Fayı üzerinde" dedi.
Görür şunları söyledi:
- Bu fayın İznik ve Geyve Fayı'nın devamı olduğunu, Kuzey Anadolu Fayı'nın Güney Kolu'nu oluşturduğunu vurgulayan Görür, "Yapılan bazı çalışmalara göre 1999 depremlerinden sonra güney kolun enerjisi belirli bir miktar boşaltıldı.
- Ama buna rağmen Gemlik kesinlikle 7 ve üstü bir depreme dayanamaz.