Prof. Dr. Naci Görür o ili işaret etti: "En çok endişe ettiğim yer.. Her an deprem olabilir"
Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması, bilim insanlarını bu alanda çalışma yapmaya itiyor. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür "En çok endişe ettiğim yer" diyerek o şehrimizi işaret etti. İşte ayrıntılar...
Türkiye'yi hemen her gün depremler konusunda uyaran ve kritik fay hatlarındaki depremlerle ilgili analizlerini paylaşan Prof. Dr. Naci Görür, Asena Kılıç'ın YouTube kanalındaki Meslek Sırrı programına katıldı.
"TEHLİKELİ BİR DURUMA GELMİŞ"
Türkiye'nin deprem riskine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Görür, en çok endişe ettiği
bölgenin Tunceli bölgesi olduğunu belirterek, “Tehlikeli bir duruma gelmiş artık. Deprem üretme zamanı dolmuş” uyarısında bulundu.
6 Şubat Kahramanmaraş depremlerine ilişkin defalarca uyarıda bulunduğunu fakat kimseyi inandıramadığını ifade eden Görür, şunları söyledi:
- 24 Aralık 2020 Elazığ depreminden sonra "Kahramanraş'ta, Malatya'da, Hatay'da deprem gelebilir. Şu büyüklükte deprem olabilir, önlem alın" diyerek anlattık. Çünkü Elazığ depremi stres transferiyle orayı tehlikeye soktu. Hükümete raporlar yazdık. Depremin geldiğini görüyorduk.