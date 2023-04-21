Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul için kritik uyarı
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 'Dönüşümde Yarısı Bizde' kampanyasına ilişkin konuştu. Bulut, 'Evler nasıl olacak?' sorusuna da yanıt verdi. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, TOKİ Başkanı Bulut'un sözlerini değerlendirdi, İstanbul uyarısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşüm desteklerini açıkladı. Buna göre, kentsel dönüşüme evini verecek vatandaşlara bedelin yarısı hibe olarak devlet tarafından karşılanacak. İkinci olarak ise bu kişilere kira yardımı 5 bin 250 lira olacak.
PROJEYLE İLGİLİ DETAYLARI TOKİ BAŞKANI ÖMER BULUT AÇIKLADI
TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un açıklamaları:
- GOP'tayız. Yüz binlerce vatandaşımız müjdeyi merakla bekledi. Aslında biz burada GOP'ta şu andaki tören alanında 4600'ü temel atma 4 binin üzerinde de anahtar teslimi yapılmak üzere dönüşüm konutlarının anahtar teslimi ve temel atmasını yaptık.
- İstanbul'da 27 ilçenin tamamında Kentsel Dönüşüm projelerimiz ve devam eden uygulamalarımız var. Deprem bölgesinde 76 binin üzerinde inşaata başladık. 106 bin rakamına da ulaşıldı. Nisan ayının sonunda bu rakam 200 binin üzerine çıkacak. Bu asrın felaketi İstanbul'daki dönüşümü öne çıkardı. Cumhurbaşkanımız Yarısı Bizden diye açıkladı.
- Hükümet daha önce de kentsel dönüşümle ilgili birçok projeler açıklamıştı. Dönüşüm açıklanan projelerle devam edecek. Vatandaşın çok daha rahat anlayabileceği, vatandaşın kendi imkanlarıyla 1 milyon harcayacaksa yarısını ödeyecek. Bu çok büyük bir kampanya. Devlet dönüşümün yarısını otomatik olarak karşılayacak. Dönüşüme ikna etmek için vatandaşa gidip proje anlatıyorduk. Dolayısıyla böyle bir projeyle vatandaş kendisi gönüllü olmak üzere konutunun dönüşüme tabi tutulmasını isteyecek. Esas dönüşümdeki vatandaş görüşmelerinde kaybedilen süreç o süreçler hızlı geçecek.
Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından Erdoğan ile TOKİ Başkanı Ömer Bulut’un açıklamalarını değerlendirdi.
TOKİ BAŞKANI BULUT’UN SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTEREN NACİ GÖRÜR, ŞUNLARI BELİRTTİ:
- Arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve TOKİ Başkanımızı dinledim. İstanbul'daki yapı stokunun deprem dirençli hale getirilmesi için daha işlevsel bir yol seçmişler. KİPTAŞ da olduğu gibi, dönüşüm için vatandaşlar da başvurabilecekler.
Ayrıca binanın dönüşüm masrafının yarısını da devlet veriyor. Bütün bunlar olumlu gelişmeler. Bu uygulamalara hız vermek gerekir.
“SAKINCALI”
Konuya ilişkin Görür şunları söyledi:
- Yalnız, TOKİ Başkanının konuşmasında rezerv alanında inşaatların yapılacağından ve yapılmakta olduğundan bahsetti. Bu sakıncalı.