Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul için kritik uyarı

PROJEYLE İLGİLİ DETAYLARI TOKİ BAŞKANI ÖMER BULUT AÇIKLADI

TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un açıklamaları:

- GOP'tayız. Yüz binlerce vatandaşımız müjdeyi merakla bekledi. Aslında biz burada GOP'ta şu andaki tören alanında 4600'ü temel atma 4 binin üzerinde de anahtar teslimi yapılmak üzere dönüşüm konutlarının anahtar teslimi ve temel atmasını yaptık.

- İstanbul'da 27 ilçenin tamamında Kentsel Dönüşüm projelerimiz ve devam eden uygulamalarımız var. Deprem bölgesinde 76 binin üzerinde inşaata başladık. 106 bin rakamına da ulaşıldı. Nisan ayının sonunda bu rakam 200 binin üzerine çıkacak. Bu asrın felaketi İstanbul'daki dönüşümü öne çıkardı. Cumhurbaşkanımız Yarısı Bizden diye açıkladı.

- Hükümet daha önce de kentsel dönüşümle ilgili birçok projeler açıklamıştı. Dönüşüm açıklanan projelerle devam edecek. Vatandaşın çok daha rahat anlayabileceği, vatandaşın kendi imkanlarıyla 1 milyon harcayacaksa yarısını ödeyecek. Bu çok büyük bir kampanya. Devlet dönüşümün yarısını otomatik olarak karşılayacak. Dönüşüme ikna etmek için vatandaşa gidip proje anlatıyorduk. Dolayısıyla böyle bir projeyle vatandaş kendisi gönüllü olmak üzere konutunun dönüşüme tabi tutulmasını isteyecek. Esas dönüşümdeki vatandaş görüşmelerinde kaybedilen süreç o süreçler hızlı geçecek.