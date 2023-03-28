Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul uyarısı
Prof. Dr. Naci Görür 'Hükümetimize acil bir öneri' başlığıyla yaptığı çağrıda "Devlet depreme dayanıklı ve boş binaları kiralayıp, riskli binalarda yaşayanların taşınmasını sağlamalı" dedi.
Yer bilimci ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'daki yapıların deprem dönüşümü için iktidara acil bir öneri sundu.
Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda binaların güçlendirilmesi için önce acil olarak insanların can güvenliğinin sağlanması gerektiğini söyledi.
"HÜKÜMETİMİZE ACİL BİR ÖNERİ"
Görür şnları ifade etti:
- Daha önce çeşitli kaynaklar da önermiştir ama köklü bir çözüm oldğuna inandığım için ben de öneriyorum: istanbul’da depremde can kaybına neden olabilecek bina sayısı en az 90,000. Bu da yüz binlerce canımızın can güvenliği yok demektir. Evet biliyorum en doğru yol bu binaların güçlendirilmesi veya yıkılıp yeniden yapılmasıdır ama bütün bu binalara bu işlemin uygulanmasına vaktimizin olduğunu sanmıyorum.
- Onun için DEVLET İstanbul’da deprem güçlü ve BOŞ binaların tümünü kayıt altına alıp DEVLET olarak kiralamalı ve riskli binalarda yaşayan insanlarımızın buralara taşınmalarını sağlamalıdır. İnsanlarımızın can güvenlği sağlandıktan sonra Belediye ve vatandaşlala el ele verip boşaltılan binaları deprem dirençli hale getirmelidir.