Prof. Dr. Naci Görür'den önemli açıklama: 3 il için 7.4'lük deprem uyarısı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'nin deprem risk haritası hakkında önemli açıklamalar yaptı. Yedisu Fayı'nın kırılma süresinin sona erdiğine dikkat çeken Görür, bölgedeki üç il için 7.4 büyüklüğünde deprem uyarısında bulundu.

# Prof. Dr. Naci Görür # istanbul depremi
Editör: Mert Sagit
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Prof. Dr. Naci Görür'den önemli açıklama: 3 il için 7.4'lük deprem uyarısı - Resim: 1

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'nin deprem risk haritası hakkında önemli açıklamalar yaptı. Yedisu Fayı'nın kırılma süresinin sona erdiğine dikkat çeken Görür, bölgedeki üç il için 7.4 büyüklüğünde deprem uyarısında bulundu. "Artık dilimizde tüy bitti" diyen Görür, bu üç şehir için dirençli kentler oluşturulması çağrısında bulundu. Ayrıca, olası İstanbul depremi hakkında da konuştu.

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Prof. Dr. Naci Görür'den önemli açıklama: 3 il için 7.4'lük deprem uyarısı - Resim: 2

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem uzmanları, Türkiye'nin risk haritasına dair uyarılarını sürdürmeye devam ediyor. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Yedisu Fayı'na dikkat çekerek üç il için önemli bir uyarıda bulundu. 

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Prof. Dr. Naci Görür'den önemli açıklama: 3 il için 7.4'lük deprem uyarısı - Resim: 3

Görür, "Kuzey Anadolu Fayı'nda ortalama 250 yıllık periyotlarla büyük depremler olduğunu düşünürsek, bu bölgede 7.2 veya 7.4 büyüklüğünde bir deprem riski var" dedi. Fay hattının kırılma süresinin dolduğunu belirten Görür, Türkiye’de 500'den fazla aktif fay olduğunu vurgulayarak, "Artık dilimizde tüy bitti. Bingöl, Erzincan, Tunceli ve çevresi deprem dirençli kentler haline getirilmeli" çağrısında bulundu.

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Prof. Dr. Naci Görür'den önemli açıklama: 3 il için 7.4'lük deprem uyarısı - Resim: 4

NACİ GÖRÜR'DEN İSTANBUL DEPREMİ UYARISI: BU RAKAMLAR BİZİ KORKUTUYOR

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