Prof. Dr. Naci Görür'den önemli açıklama: 3 il için 7.4'lük deprem uyarısı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'nin deprem risk haritası hakkında önemli açıklamalar yaptı. Yedisu Fayı'nın kırılma süresinin sona erdiğine dikkat çeken Görür, bölgedeki üç il için 7.4 büyüklüğünde deprem uyarısında bulundu. "Artık dilimizde tüy bitti" diyen Görür, bu üç şehir için dirençli kentler oluşturulması çağrısında bulundu. Ayrıca, olası İstanbul depremi hakkında da konuştu.