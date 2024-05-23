Prof. Dr. Naci Görür'den önemli açıklama: 3 il için 7.4'lük deprem uyarısı
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'nin deprem risk haritası hakkında önemli açıklamalar yaptı. Yedisu Fayı'nın kırılma süresinin sona erdiğine dikkat çeken Görür, bölgedeki üç il için 7.4 büyüklüğünde deprem uyarısında bulundu.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'nin deprem risk haritası hakkında önemli açıklamalar yaptı. Yedisu Fayı'nın kırılma süresinin sona erdiğine dikkat çeken Görür, bölgedeki üç il için 7.4 büyüklüğünde deprem uyarısında bulundu. "Artık dilimizde tüy bitti" diyen Görür, bu üç şehir için dirençli kentler oluşturulması çağrısında bulundu. Ayrıca, olası İstanbul depremi hakkında da konuştu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem uzmanları, Türkiye'nin risk haritasına dair uyarılarını sürdürmeye devam ediyor. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Yedisu Fayı'na dikkat çekerek üç il için önemli bir uyarıda bulundu.
Görür, "Kuzey Anadolu Fayı'nda ortalama 250 yıllık periyotlarla büyük depremler olduğunu düşünürsek, bu bölgede 7.2 veya 7.4 büyüklüğünde bir deprem riski var" dedi. Fay hattının kırılma süresinin dolduğunu belirten Görür, Türkiye’de 500'den fazla aktif fay olduğunu vurgulayarak, "Artık dilimizde tüy bitti. Bingöl, Erzincan, Tunceli ve çevresi deprem dirençli kentler haline getirilmeli" çağrısında bulundu.