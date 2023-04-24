Şarjınız çabuk bitiyorsa dikkat: Sebebi bu uygulamalar olabilir
Akıllı telefonlar cebimizde taşıdığımız küçük bilgisayarlar oldu. Hayatımızın her alanında kullandığımız bu telefonların şarjının uzun süre dayanması bizim için çok önemli. Fakat bazı uygulamalar var ki telefonumuzun pilini adeta sünger gibi çekiyor. İşte o uygulamalar...
Günümüzde akıllı telefonlarımız, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak, bazı uygulamaların arka planda yürüttüğü işlemler, bataryamızın hızlı tükenmesine neden olabiliyor. Bu da haliyle biraz can sıkıcı olabiliyor. Peki telefon şarjını en çok tüketen uygulamalar neler? İşte pili en hızlı tüketen o uygulamalar…
Shift-Delete'de yer alan habere göre; bulut teknolojisinin önde gelen şirketlerinden pCloud tarafından yayımlanan rapor, telefonlarda en çok şarj tüketen uygulamaları ortaya koydu. Bu raporda, popüler uygulamaların cihazın hangi kaynaklarını kullandığı bilgisi de mevcut.
Raporda yer alan bilgilere göre akıllı telefonlarda en çok şarj tüketen uygulamaların başında Fitbit ve Verizon bulunuyor. Bu uygulamalar, telefonlardaki 16 kaynaktan 14’ünü arka planda sürekli çalıştırıyorlar. Bunlar arasında kamera, konum, mikrofon ve Wi-Fi kontrolü de bulunuyor.
Uygulamalar arasında popüler sosyal medya uygulamaları da yer aldı. Öyle ki pek çoğumuzun telefonunda yüklü olan bu popüler uygulamalar arasında Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Twitter, TikTok ve LinkedIn da bulunuyor. Cihazın Wi-Fi, konum ve galerisini sürekli olarak kontrol ediyorlar. Tabii siz gereken izinleri verdiyseniz.