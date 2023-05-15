Satürn'ün halkalarının Satürn'ün kendisinden çok daha genç olduğu keşfedildi
Yeni bir çalışma, halkaların en fazla 400 milyon yaşında olduğunu ve 4 buçuk milyar yıl önce güneşimizle birlikte doğduğu düşünülen Satürn'ün kendisinden çok daha genç olduğunu gösteriyor.
Satürn'ün halkaları kaç yaşında? Gezegenin kendisi kadar yaşlı mı yoksa daha mı genç? Bilim insanları bu soruları onlarca yıldır tartışıyor. Şimdi, uluslararası bir grup araştırmacının 12 Mayıs 2023'te açıklanan yeni bir çalışması, halkaların Satürn'ün kendisinden çok daha genç olduğunu gösteriyor. Bu fikir, halkalar için genç bir yaş öneren önceki çalışmalarla da uyuşuyor.
Colorado Boulder Üniversitesi'nden fizikçi Sascha Kempf yeni çalışmayı yönetti. Araştırmacılar yeni hakemli bulgularını 12 Mayıs 2023 tarihinde Science Advances dergisinde yayınladılar.
Satürn'ün halkaları sadece 400 milyon yaşında
Satürn'ün kendisi de yaklaşık 4,5 milyar yıl ile güneş sisteminin geri kalanı kadar yaşlıdır. Ancak Kempf ve meslektaşlarının yeni sonuçları, gezegenin halkalarının çok daha genç olduğunu, en fazla 400 milyon yıl yaşında olduğunu gösteriyor. Kempf şöyle söylüyor:
Bu, halkaların yaşıyla ilgili onlarca yıllık soruya bir cevap mı? Bunu zaman gösterecek, zira diğer bilim insanları da çalışmayı değerlendirecek.