Satürn'ün halkalarının Satürn'ün kendisinden çok daha genç olduğu keşfedildi

Satürn'ün halkaları kaç yaşında? Gezegenin kendisi kadar yaşlı mı yoksa daha mı genç? Bilim insanları bu soruları onlarca yıldır tartışıyor. Şimdi, uluslararası bir grup araştırmacının 12 Mayıs 2023'te açıklanan yeni bir çalışması, halkaların Satürn'ün kendisinden çok daha genç olduğunu gösteriyor. Bu fikir, halkalar için genç bir yaş öneren önceki çalışmalarla da uyuşuyor.