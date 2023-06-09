Nasa yeni bir su buharı keşfetti!
Bu kadar geniş bir mesafede böyle bir su emisyonunun ilk kez görülmesinin yanı sıra Webb, bilim insanlarına ilk kez bu emisyonun tüm Satürn sistemi için su kaynağını nasıl beslediğine doğrudan bir bakış sunuyor.
NASA SU BUHARI TESPİT ETTİ
NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanan araştırmacılar, Satürn'ün uydusu Enceladus'tan yaklaşık 6.000 milden (Los Angeles, California ile Buenos Aires, Arjantin arasındaki mesafe kadar) yayılan bir su buharı bulutu tespit etti.
Dünya'nın yaklaşık yüzde dördü büyüklüğünde, sadece 313 mil genişliğinde bir okyanus dünyası olan Enceladus, Dünya'nın ötesinde yaşam arayışında güneş sistemimizdeki en heyecan verici bilimsel hedeflerden biridir. Ay'ın buzlu dış kabuğu ile kayalık çekirdeği arasına sıkıştırılmış, küresel bir tuzlu su deposudur. Gayzer benzeri volkanlar, ayın yüzeyinde gayri resmi olarak 'kaplan çizgileri' olarak adlandırılan yarıklardan buz parçacıkları, su buharı ve organik kimyasallar püskürtür.
Uzay Uçuş Merkezi'nden baş yazar Geronimo Villanueva, şu ifadeleri kullandı:
- Verilere baktığımda ilk başta yanılıyor olmam gerektiğini düşündüm. Ay'ın 20 katından daha büyük bir su kütlesi tespit etmek çok şok ediciydi. Su bulutu, güney kutbundaki salınım bölgesinin çok ötesine uzanıyor.
Araştırmacıların ilgisini çeken tek özellik tüyün uzunluğu değildi. Su buharının saniyede yaklaşık 79 galon fışkırma hızı da özellikle etkileyicidir. Bu hızla olimpik bir havuzu birkaç saatte doldurabilirsiniz. Karşılaştırıldığında, bunu Dünya'da bir bahçe hortumuyla yapmak 2 haftadan fazla sürer.
Cassini yörünge aracı, Satürn sistemini keşfetmek için on yılı aşkın bir süre harcadı ve ilk kez Enceladus'un bulutlarını görüntülemekle kalmadı, aynı zamanda doğrudan içlerinden geçti ve neyden yapıldığını örnekledi. Cassini'nin Satürn sistemi içindeki konumu bu uzak ay hakkında paha biçilmez bilgiler sağlıyor.
Uzay Uçuş Merkezi'nden baş yazar Geronimo Villanueva, şu ifadeleri ekledi:
- Enceladus'un Satürn etrafındaki yörüngesi nispeten hızlı, sadece 33 saat. Villanueva, Satürn'ün etrafında hızla dönerken, ay ve jetleri temelde su püskürtüyor ve arkasında neredeyse çörek gibi bir hale bırakıyor. Webb gözlemlerinde, sadece duman çok büyük değildi, aynı zamanda kesinlikle her yerde su vardı. Her yerde görünen ve simit olarak tanımlanan bu bulanık, Satürn'ün en dıştaki ve en geniş halkası olan yoğun "E-halkası" ile aynı yerde bulunuyor.