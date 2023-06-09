Nasa yeni bir su buharı keşfetti!

Araştırmacıların ilgisini çeken tek özellik tüyün uzunluğu değildi. Su buharının saniyede yaklaşık 79 galon fışkırma hızı da özellikle etkileyicidir. Bu hızla olimpik bir havuzu birkaç saatte doldurabilirsiniz. Karşılaştırıldığında, bunu Dünya'da bir bahçe hortumuyla yapmak 2 haftadan fazla sürer.

Cassini yörünge aracı, Satürn sistemini keşfetmek için on yılı aşkın bir süre harcadı ve ilk kez Enceladus'un bulutlarını görüntülemekle kalmadı, aynı zamanda doğrudan içlerinden geçti ve neyden yapıldığını örnekledi. Cassini'nin Satürn sistemi içindeki konumu bu uzak ay hakkında paha biçilmez bilgiler sağlıyor.