Satürn'ün uydusu Enceladus'ta yaşam için yapı taşı bulundu

FOSFOR YAŞAM İÇİN BİR YAPI TAŞI

Fosfor, biyolojik süreçler için gerekli temel elementlerin en az bol olanıdır. Ve bilim adamları bunu şimdiye kadar Enceladus'ta tespit etmemişlerdi. Element, kromozomları oluşturan ve genetik bilgiyi taşıyan DNA için bir yapı taşıdır. Memelilerin kemiklerinde, hücre zarlarında ve okyanuslarda yaşayan planktonlarda bulunur. Fosfor ayrıca Dünya üzerindeki tüm yaşamda bulunan enerji taşıyan moleküllerin temel bir parçasıdır. Onsuz hayat mümkün olmazdı.