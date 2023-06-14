Satürn'ün uydusu Enceladus'ta yaşam için yapı taşı bulundu
Uluslararası bilim adamlarından oluşan bir ekip, NASA'nın Cassini misyonu tarafından toplanan verileri kullanarak, Enceladus'tan uzaya fırlatılan tuz bakımından zengin buz taneciklerinin içinde, yaşam için gerekli bir kimyasal element olan fosforu keşfetti.
Küçük ayın bir yeraltı okyanusuna sahip olduğu biliniyor . O okyanustan gelen su, Enceladus'un buzlu kabuğundaki çatlaklardan güney kutbundaki gayzerler gibi fışkırarak bir duman oluşturuyor. Tüy daha sonra Satürn'ün E halkasını daha parlak ana halkaların dışındaki soluk bir halka buzlu parçacıklarla beslediği belirlendi.
2004'ten 2017'ye kadar gaz devindeki görevi sırasında Cassini, birçok kez duman ve E halkasının içinden geçti. Bilim adamları, Enceladus'un buz tanelerinin, bildiğimiz yaşamla ilişkili zengin bir dizi mineral ve organik bileşik içerdiğini buldular.
FOSFOR YAŞAM İÇİN BİR YAPI TAŞI
Fosfor, biyolojik süreçler için gerekli temel elementlerin en az bol olanıdır. Ve bilim adamları bunu şimdiye kadar Enceladus'ta tespit etmemişlerdi. Element, kromozomları oluşturan ve genetik bilgiyi taşıyan DNA için bir yapı taşıdır. Memelilerin kemiklerinde, hücre zarlarında ve okyanuslarda yaşayan planktonlarda bulunur. Fosfor ayrıca Dünya üzerindeki tüm yaşamda bulunan enerji taşıyan moleküllerin temel bir parçasıdır. Onsuz hayat mümkün olmazdı.
Frank Postberg, Almanya'daki Freie Universität Berlin'de yeni çalışmayı yöneten bir gezegen bilimcisidir. Hakemli dergi Nature, çalışmayı 14 Haziran 2023 Çarşamba günü yayınladı. Postberg şunları söyledi:
- Daha önce Enceladus'un okyanusunun çeşitli organik bileşikler açısından zengin olduğunu bulmuştuk. Ancak şimdi, bu yeni sonuç, küçük uydunun bulutu tarafından uzaya fırlatılan buzlu parçacıkların içindeki önemli miktardaki fosfor tuzlarının açık kimyasal imzasını ortaya koyuyor. İlk kez birileri bu temel elementi Dünya'nın ötesindeki bir okyanusta keşfetti.