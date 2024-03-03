Siber korsanlara karşı en güçlü önlem bu! Banka şifreleriniz dahil her şeyi çalabilirler! Nasıl önlem alınmalı? En güçlü şifre nasıl yazılır?

Güvenli bir şifre birbirini tekrar etmeyen; nokta, virgül gibi özel karakterlerin olduğu ve maksimum uzunluğa ulaşabilmiş şifredir. Tahmin edilmesi güç olması gerekir. Şifre ne kadar uzun ve karmaşıksa o kadar güvenli olur.

Dolayısıyla sadece rakam ya da harflerden oluşan bir şifre kolayca tahmin edilebilir.