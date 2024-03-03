Siber korsanlara karşı en güçlü önlem bu! Banka şifreleriniz dahil her şeyi çalabilirler! Nasıl önlem alınmalı? En güçlü şifre nasıl yazılır?
Siber güvenlik her gün daha fazla önem arz eden bir konu haline geliyor. Devasa hacme sahip şirketlere yapılan kimlik hırsızlıkları bir yanda ufak çaplı "operasyonlar" bir yanda. Peki internette güvenli bir şekilde gezmenin hiçbir yolu yok mu? İşte en güvenli şifreyi yapmanın formülü...
İnternet dünyası her gün başka bir siber güvenlik skandalı ile çalkanıyor. Çeşitli saldırılarla kimlik bilgilerinin çalındığı ya da bankadan şahsi hesaplar üzerinden sorun yaratacak harcamaların yapıldığı bu günlerde internette güvenli gezmenin mümkün olup olmadığı da soru olarak karşımıza çıkıyor.
Çoğu güvenlik uzmanı internette gezinirken gereken önlemlerin alınması halinde her zaman güvende olunabileceğini söylüyor. Ancak siber saldırıların şekli sürekli değiştiği için güvenlik önlemleri de sürekli olarak güncelleniyor. Uzmanların önerdiği ilk adım ise şifrelerin güvenliği...
Güvenli bir şifre birbirini tekrar etmeyen; nokta, virgül gibi özel karakterlerin olduğu ve maksimum uzunluğa ulaşabilmiş şifredir. Tahmin edilmesi güç olması gerekir. Şifre ne kadar uzun ve karmaşıksa o kadar güvenli olur.
Dolayısıyla sadece rakam ya da harflerden oluşan bir şifre kolayca tahmin edilebilir.
Güçlü bir şifre oluşturmak için karakterlerin tekrar etmesinden kaçınmak gerekir. Örneğin "99999997777" güçlü bir şifre değildir ve kolaylıkla kırılabilir. Aynı zamanda ardışık değerlerin olduğu şifreler de kolaylıkla kırılabilir. Mesela "asdfgh" ya da "123456" şifrelerini kırmak kimlik hırsızları için çocuk oyuncağı olacaktır. Güçlü bir şifre için özel karakter, harf ve rakamların kombinasyonundan oluşan bir şifre oluşturmak gerekir.
Güçlü şifreler için
- 9og85tun.o9)
- b86%hnö1874
gibi şifreler örnek verilebilir.