Sızıntı büyüyor: Uzay istasyonu alarmda! Şimdi ne olacak? Dünya'ya zarar verecek mi?

Uzay hala insanoğlu için en büyük bilinmezlerden birisi. Bu nedenle uzayla ilgili bilgiler hem çabuk hem de yanlış şekilde yayılabiliyor. Bu nedenle doğru bilginin yayılması büyük önem arz ediyor. Peki bu sızıntı ne büyüklükte? Sızıntının dünyaya zarar verme ihtimali var mı?