Sızıntı büyüyor: Uzay istasyonu alarmda! Şimdi ne olacak? Dünya'ya zarar verecek mi?
Uluslararası Uzay İstasyonunda yaşanan sızıntı tüm dünyada gündem olmaya başladı. Yetkililer sızıntının ufak çapta olduğunu belirtseler de bu korku insanlar arasında yayılmaya başladı. Peki bu sızıntı Dünya'ya zarar verecek mi?
Uzay hala insanoğlu için en büyük bilinmezlerden birisi. Bu nedenle uzayla ilgili bilgiler hem çabuk hem de yanlış şekilde yayılabiliyor. Bu nedenle doğru bilginin yayılması büyük önem arz ediyor. Peki bu sızıntı ne büyüklükte? Sızıntının dünyaya zarar verme ihtimali var mı?
Uluslararası Uzay İstasyonu çoğu uzayda araştırma yapan her kurumun kullandığı ve yaşanılabilir bir alan. Bu nedenle bu uzay üssünde olan her şey haber olmakta. ancak son günlerde bir sızıntı haberiyle gündeme gelen uzay istasyonu insanlarda merak uyandırdı.
400 tona yaklaşan ağırlığı ile devasa bir araştırma merkezi olan Uluslararası Uzay İstasyonu zaman zaman arızalar ile gündeme gelebiliyor.
Yaşanan küçük hava kaçaklarına hemen müdahale edilse de daha taze bir kaçak daha olduğu bildirildi.
Amerikan Ulusal Uzay Ajansı çalışanlarından Joel Montalbano'ya göre sızıntı küçük olsa da büyümeye devam ediyor. Bu da görevlerin aksamasına neden oluyor.