SMS'lerin sonundaki "B001" kodları nedir?
Kullanılan SMS'lerin yerine günümüzde mesajlaşma uygulaması almış olsa da SMS kullanımı hala devam etmekte. Bu kullanımlar çoğunlukla, e-ticaret siteleri, firmalar, siyasi partilerin gönderdiği mesaj içeriklerini kapsamakdır. Peki, bu tarz SMS'lerin sonunda “B” harfi ile başlayan kodlar nedir?
Günümüzde SMS kullanımından çok WhatsApp, Telegram gibi uygulamalar daha fazla tercih edilmekte. Birçok kurum ve kuruluşlar bizlere mesaj gönderebilmek için SMS'leri tercih ediyor. Hem maliyetinin düşük olması hem de mesajın kişiye iletilmesi garantisi sebebi ile SMS’ler iletişim kuruluyor.
Başta e-ticaret siteleri olmak üzere sayısız firma ve siyasi partilerin gönderdiği bu mesajlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından denetim altında tutuluyor. BTK’nın belirlediği kurallardan birisi de B001 ile başlayan kodlar.
Başta e-ticaret siteleri olmak üzere sayısız firma ve siyasi partilerin gönderdiği bu mesajlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından denetim altında tutuluyor.
Bu tarz kurum ve kuruluşlardan gelen mesajların neredeyse tamamında "B" ile başlayan kodları dikkat çekiyor. Peki, bu kodların anlamına nedir?
SMS'LERİN SONUNDAKİ "B001" KODLARININ ANLAMI NE?
Kurum ve kuruluşlar tarafından gönderilen SMS'lerde B001 ile başlayan kodların yer alması BTK’nın belirlediği kurallardan birisi. SMS'lerde bulunan bu kodların kullanımı da yasal bir zorunluluk.