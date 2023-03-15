SMS'lerin sonundaki "B001" kodları nedir?

Başta e-ticaret siteleri olmak üzere sayısız firma ve siyasi partilerin gönderdiği bu mesajlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından denetim altında tutuluyor. BTK’nın belirlediği kurallardan birisi de B001 ile başlayan kodlar.

Başta e-ticaret siteleri olmak üzere sayısız firma ve siyasi partilerin gönderdiği bu mesajlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından denetim altında tutuluyor.