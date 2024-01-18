SpaceX: "Kontroller tamamlandı, koltuklar kalkış pozisyonuna alındı"

SpaceX, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uçuşuna ilişkin açıklama yapıldı. Kontrollerin tamamlandığı ve kapsülün kapatıldığı duyuruldu.

SpaceX: "Kontroller tamamlandı, koltuklar kalkış pozisyonuna alındı"
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Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi için heyecanlı bekleyiş sürerken, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde Ax-3 misyonunun uçuşa 1 buçuk saat kaldı.

İçinde Türkiye'nin ilk astronotu olacak Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 misyonunun üyeleri, fırlatma sahasına ulaşarak kendilerini uzaya taşıyacak kapsüle doğru hareket etti.

SpaceX tarafından Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu hakkında yapılan açıklamada, “Mürettebatın koltukları uçuş pozisyonu getirildi, giysi sızıntı kontrolleri ve iletişim kontrolü tamamlandı. Dragon kapsülünün kapağı artık kapalı. Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatmaya iki saatten az süre kaldı” denildi.

# space X # uzay yolculuğu # alper gezeravcı
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