SpaceX, NASA'nın yeni iklim gözlem uydusu PACE'i fırlattı

NASA'nın en gelişmiş iklim gözlem uydusu Plankton, Aerosol ve Cloud, Okyanus Ekosistemi Uydusu (PACE), ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı.

En az 3 yıl boyunca atmosferi ve okyanus biyolojisini incelemesi hedeflenen PACE, her iki günde bir aerosol ve bulutlardan veri toplayacak, atmosferin durumunu, ekosistemleri ve okyanuslardaki değişimi gözlemleyecek.

Uydudan elde edilen verilerin fırtına ve diğer şiddetli hava olaylarını tahmin etmeye, havadaki partikül ve okyanuslardaki alg türlerinin tespitine yardımcı olması bekleniyor.

PACE, aynı zamanda havadaki partiküllerin bulut oluşumlarını ve gezegenin ısı dengesini nasıl etkilediğinin belirlenmesine katkı sağlayacak.

Araştırmacılar, ilk verileri bir iki ay içinde almayı bekliyor.

PACE projesinde yer alan NASA Oşinografı Jeremy Werdell, mevcut gözlem uydularının 7-8 renk algılayabildiğini ancak PACE'in 200 farklı rengi tespit edebileceğini belirtti.

NASA'nın Yer Bilimleri Direktörü Karen St. Germain de diğer uyduların gözlemlerine kıyasla "PACE'in bu alana başka bir boyut sunacağını" ifade etti.