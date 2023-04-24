Steam en çok satılan oyunları açıkladı

Steam'de yapılan indirimler özellikle haftalardaki en çok satılan ve oynanan oyunları değiştiriyor. Bu kapsamda yayınlanan 11 Nisan ve 18 Nisan haftası tarihlerindeki en çok satılan oyunlar listesi şaşırtmıyor. Bakıldığı zaman en çok satılan(ya da bir noktada oynanan/indirilen) oyunlar arasında Counter-Strike: Global Offensive yer alıyor.