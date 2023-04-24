Steam en çok satılan oyunları açıkladı
Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. İşte haftanın en çok satan oyunları...
Steam'de yapılan indirimler özellikle haftalardaki en çok satılan ve oynanan oyunları değiştiriyor. Bu kapsamda yayınlanan 11 Nisan ve 18 Nisan haftası tarihlerindeki en çok satılan oyunlar listesi şaşırtmıyor. Bakıldığı zaman en çok satılan(ya da bir noktada oynanan/indirilen) oyunlar arasında Counter-Strike: Global Offensive yer alıyor.
Oynaması ücretsiz olsa da oyun içinde satın alma ya da kutu açma gibi şeyler ücret karşılığında yapılıyor. İkinci sırada 1.099 TL'lik fiyatıyla Call of Duty:Modern Warfare 2 yer alıyor. Sırasıyla:
699.99 TL'lik FIFA 23
474 TL'lik Call of Duty: Modern Wafare 2- Yasa Dışı Örgüt(3. Sezon)