Gizli süper kütleli kara delikler çarpışma rotasındaki galaksiler tarafından hayata geçirildi!

Araştırmacılar, birbirine çok yakın olan ve gelecekte çarpışması beklenen iki galaksinin çarpışma olasılığının ne kadar olduğunu belirlemek için yeni bir teknik geliştirdiler. Bu yeni yöntemi, evrenin galaksi ve kara delik büyümesinin çoğunun gerçekleşmiş olması beklenen 'kozmik öğle vakti' olarak adlandırılan zamanı daha iyi anlamak amacıyla uzak evrendeki yüz binlerce galaksiye (Büyük Patlama'dan 2 ila 6 milyar yıl sonra oluşan galaksilere bakarak) uyguladılar.