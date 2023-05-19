Gizli süper kütleli kara delikler çarpışma rotasındaki galaksiler tarafından hayata geçirildi!
Gökbilimciler, tozla gizlenmiş süper kütleli kara deliklerin, komşu bir galaksiyle çarpışması beklenen galaksilerin içindeyken büyüme ve muazzam miktarda enerji salma olasılığının daha yüksek olduğunu buldular.
KARA DELİK
Bizim Samanyolu da dahil olmak üzere galaksilerin merkezlerinde süper kütleli kara delikler bulunur. Kütleleri Güneş'imizin milyonlarca, hatta milyarlarca katına eşittir. Bu kara delikler üzerlerine düşen gazı yiyerek büyürler. Ancak, bunun gerçekleşmesi için gazı kara deliklere yeterince yaklaştıran şeyin ne olduğu süregelen bir gizemdir.
Bir olasılık, galaksiler birbirlerine yeterince yakın olduklarında, kütleçekimsel olarak birbirlerine doğru çekilmeleri ve daha büyük bir galaksi halinde birleşmeleridir.
Bir kara deliğe doğru yolculuğunun son aşamalarında gaz yanar ve büyük miktarda enerji üretir. Bu enerji genellikle görünür ışık veya X-ışınları kullanılarak tespit edilir. Ancak bu çalışmayı yürüten gökbilimciler büyüyen kara delikleri yalnızca kızılötesi ışık kullanarak tespit edebildiler. Ekip, Hubble Uzay Teleskobu ve kızılötesi Spitzer Uzay Teleskobu da dahil olmak üzere birçok farklı teleskoptan elde edilen verilerden yararlandı.
Araştırmacılar, birbirine çok yakın olan ve gelecekte çarpışması beklenen iki galaksinin çarpışma olasılığının ne kadar olduğunu belirlemek için yeni bir teknik geliştirdiler. Bu yeni yöntemi, evrenin galaksi ve kara delik büyümesinin çoğunun gerçekleşmiş olması beklenen 'kozmik öğle vakti' olarak adlandırılan zamanı daha iyi anlamak amacıyla uzak evrendeki yüz binlerce galaksiye (Büyük Patlama'dan 2 ila 6 milyar yıl sonra oluşan galaksilere bakarak) uyguladılar.