Süpernova patlamasının dünyaya etkileri nelerdir?

EN YAKIN GÜVENLİ MESAFE NEDİR?

Chandra X-Işını Gözlemevi'nden elde edilen verilere dayanan yeni bir çalışmaya göre, bir süpernovanın zararlı etkilerini hissetmemiz için Dünya'ya 160 ışık yılı mesafede olması gerekiyor. Eskiden bir süpernovanın gezegenimizi etkilemesi için Dünya'ya 50 ışık yılı mesafede olması gerektiği düşünülüyordu. Bir başka çalışmada ise 300 ışık yılı mesafedeki bir süpernovanın milyonlarca yıl önce Dünya'ya ulaştığına dair kanıtlar bulundu, ancak bu bir yok oluş olayına neden olmayacaktı. Yani cevaplar değişkenlik gösteriyor ve araştırmalar devam ediyor.