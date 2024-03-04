Tam 24 il 110 ilçe tehlike altında! İşte deprem tehdidi altında olan iller

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli felaketin ardından Türkiye'nin en önemli gündemlerinden bir tanesi deprem. Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de pek çok diri fay hattının var olduğu biliniyor. Uzmanlar tehlikeli bölgeler konusunda uyarılarını sık sık yenilerken, güvenli şehirlerde ve konutlarda yaşamak da vatandaşların en önemli talebi.