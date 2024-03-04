Tam 24 il 110 ilçe tehlike altında! İşte deprem tehdidi altında olan iller
Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV canlı yayınında Türkiye'nin en tehlikeli 2 fay hattını açıkladı. Deprem tehdidi altında olan illeri de açıklayan Tüysüz, Doğu Anadolu'da araştırmaların derhal başlaması gerektiğini söyledi.
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli felaketin ardından Türkiye'nin en önemli gündemlerinden bir tanesi deprem. Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de pek çok diri fay hattının var olduğu biliniyor. Uzmanlar tehlikeli bölgeler konusunda uyarılarını sık sık yenilerken, güvenli şehirlerde ve konutlarda yaşamak da vatandaşların en önemli talebi.
PROFESÖR TÜYSÜZ EN TEHLİKELİ İKİ FAYI AÇIKLADI
Jeoloji Mühendisi Prof.Dr.Okan Tüysüz, Türkiye'nin deprem haritasıyla ilgili uyarılarda bulundu. Pek çok ilin diri faylar üzerinde yer aldığını belirten Tüysüz, en tehlikeli iki fayı da açıkladı.
Türkiye'nin deprem haritasında incelemelerde bulunan Tüysüz, özellikle Malatya fayına dikkat çekerek, "Çok ciddi deprem üretebilecek bir fay. 24 il, 110 ilçe derken bunların altından fay geçiyor" dedi.
Tüysüz ayrıca Marmara Denizi ve Bingöl Yedisu fay hatlarına da dikkat çekti. Marmara Denizi çevresindeki fay hattının 1766'da iki büyük depreme yol açtığını ifade eden Tüysüz, bu bölgede yeniden bir deprem olma ihtimali konusunda uyarılarda bulundu. Tüysüz, Bingöl Yedisu fayında da benzer bir riskin olduğunu söyledi.