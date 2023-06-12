Tatooine nedir? "Tatooine'"çoklu gezegen sistemi keşfedildi

2020'DE KEŞFEDİLEN BİRİNCİ GEZEGEN

BEBOP-1 sistemi, Pictoris takımyıldızında yaklaşık 1.300 ışıkyılı uzaklıkta yer almaktadır. Gökbilimciler, TOI-1338 olarak da bilinen sistemin en az bir gezegeni olduğunu zaten biliyorlardı. BEBOP-1b. NASA'nın TESS uzay teleskobu, geçiş yöntemini kullanarak 2020'de keşfetti. Gökbilimciler, birkaç kez iki yıldızdan daha parlak olanın önünden geçtiğini veya geçtiğini gözlemlediler. Açık Üniversite'de ve daha önce Birmingham Üniversitesi'nde baş yazar Matthew Standing şunları söyledi:

- Geçiş yöntemi, TOI-1338b'nin boyutunu ölçmemize izin verdi, ancak gezegenin en temel parametresi olan kütlesini ölçmedi.