Tatooine nedir? "Tatooine'"çoklu gezegen sistemi keşfedildi
Bazı gezegenler, Star Wars filmindeki Tatooine'i anımsatan iki yıldızın yörüngesinde döner. Tatooine nedir? Sizin için araştırdık.
Kendi güneş sistemimizde, gezegenler tek bir yıldızın yörüngesindedir. Ve bu, uzak yıldızların tek yıldızların yörüngesinde dönen çoğu ötegezegen için de geçerlidir. Ancak bazı gezegenler, Star Wars filmindeki Tatooine'i anımsatan iki yıldızın yörüngesinde döner.
Gökbilimciler onlara dairesel gezegenler diyorlar. Şimdiye kadar sadece bir düzine kadar böyle sistem buldular. Ve bunlardan yalnızca birinin birden fazla gezegeni vardır. Şimdi, uluslararası bir gökbilimciler grubu, büyük adı BEBOP-1 olan başka bir çok gezegenli dairesel sistem tespit ettiklerini söylüyor. BEBOP-1'in keşfini 12 Haziran 2023'te duyurdular. Keşfi yapan ekibe İngiltere'deki Birmingham Üniversitesi'ndeki araştırmacılar öncülük etti.
2020'DE KEŞFEDİLEN BİRİNCİ GEZEGEN
BEBOP-1 sistemi, Pictoris takımyıldızında yaklaşık 1.300 ışıkyılı uzaklıkta yer almaktadır. Gökbilimciler, TOI-1338 olarak da bilinen sistemin en az bir gezegeni olduğunu zaten biliyorlardı. BEBOP-1b. NASA'nın TESS uzay teleskobu, geçiş yöntemini kullanarak 2020'de keşfetti. Gökbilimciler, birkaç kez iki yıldızdan daha parlak olanın önünden geçtiğini veya geçtiğini gözlemlediler. Açık Üniversite'de ve daha önce Birmingham Üniversitesi'nde baş yazar Matthew Standing şunları söyledi:
- Geçiş yöntemi, TOI-1338b'nin boyutunu ölçmemize izin verdi, ancak gezegenin en temel parametresi olan kütlesini ölçmedi.
TATTOOİNE GİBİ ÇOK GEZEGENLİ BİR ÇEVRESEL SİSTEM
Cevabı almak çok uzun sürmedi. BEBOP-1 gerçekten çok gezegenli bir sistemdir.
TESS kullanan araştırmacılar BEBOP-1b hakkındaki verileri incelerken, diğer bir grup araştırmacı, BEBOP ekibi, Şili'deki Atacama çölündeki Atacama Büyük Milimetre/milimetre-altı Dizilimi (ALMA) teleskoplarını kullanarak sistemi izliyordu. BEBOP-1b'nin kütlesini ölçmeye çalışıyorlardı. Bunu, doppler yöntemi, diğer adıyla radyal hız yöntemi adı verilen farklı bir gezegen tespit tekniği kullanarak yaptılar . Astronomlar, yörüngedeki herhangi bir gezegenin üzerindeki hafif yerçekimi etkisi nedeniyle ev sahibi yıldızın ne kadar "sallandığını" ölçerek gezegenlerin varlığını tespit edebilirler. O sırada Standing'in amiri olan Birmingham Üniversitesi'nden Amaury Triaud şunları söyledi:
- Bu, Mayor ve Queloz'un 2019'da Nobel Ödülü aldığı ilk dış gezegen tespitine yol açan yöntemin aynısıdır.