TEKNOFEST heyecanı Ankara'da devam ediyor! Gösteriler izleyenlerin nefeslerini kesti
Dünyanın en büyük uzay ve havacılık festivali olan TEKNOFEST, Cumhuriyet’in 100. yılında, yolculuğuna Ankara’da devam ediyor. Cumhuriyet’in 100. Yılında gerçekleştirilen TEKNOFEST 2023 ilk olarak 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşmişti. Yılın ikinci TEKNOFEST’i için sıra Ankara'da.
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TEKNOFEST her sene olduğu gibi eşsiz gösterilerine gökyüzünde devam ediyor.
Hava gösterileri ilgiyle takip ediliyor.
Birbirinden güzel gösteriler TEKNOFEST ziyaretçilerine sunuluyor.
Onlarca etkinliğin yer alacağı TEKNOFEST’te pek çok yerli ve milli savunma sanayii ürünü sergilenmeye devam ediyor.