Türkiye'nin uzay yolcusu kim? Alper Gezeravcı kimdir? Cihangir Atasever kimdir?

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ilk uzay yolcusunu açıkladı. Açıklamaya göre Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı oldu ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak.

Hava Harp Okulu Elektronik Mühendisliği mezunu Alper Gezeravcı, ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji enstitüsü Harekat Araştırması alanında yüksek lisans yapmıştır. Şu anda F-16 pilotu ve Standardize Filo Akademik Kol Komutanı olan uzaya gidecek ilk isim 1 yıldır Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev alıyor.