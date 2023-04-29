Türkiye'nin uzay yolcusu kim? Alper Gezeravcı kimdir? Cihangir Atasever kimdir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST'te Türkiye'nin uzay yolcularını açıkladı. İlk uzay yolcuları Tuva Cihangir Atasever ve Alper Gezeravcı oldu.
Milli Uzay Programı kapsamında Cumhuriyetin 100'üncü yılında uzaya gönderilecek Türk vatandaşı belli oldu. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzay yolcularını kamuoyuyla paylaştı.
2023 yılının son çeyreğinde gerçekleştirilecek uzay yolculuğuyla ilgili konuşan Erdoğan, mayıs ayında başlattıkları süreçte 1 asil, 1 yedek olmak üzere 2 uzay yolcusunu belirlediklerini söyledi.
ALPER GEZERAVCI KİMDİR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ilk uzay yolcusunu açıkladı. Açıklamaya göre Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı oldu ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak.
Hava Harp Okulu Elektronik Mühendisliği mezunu Alper Gezeravcı, ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji enstitüsü Harekat Araştırması alanında yüksek lisans yapmıştır. Şu anda F-16 pilotu ve Standardize Filo Akademik Kol Komutanı olan uzaya gidecek ilk isim 1 yıldır Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev alıyor.
CİHANGİR ATASEVER KİMDİR?
Tuva Cihangir Atasever, Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Tuva Cihangir Atasever, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimini University Of California'da tamamladı.
Tuva Cihangir Atasever'in mesleği Aviyonik Sistem Mühendisliğidir. Tuva Cihangir Atasever, 5 yıl boyunca Roketsan'da çalıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı