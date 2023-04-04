Tesla resmen Türkiye’de: İşte model ve fiyatı
Düzenlenen etkinlik kapsamında Türkiye pazarına giren Tesla Model Y’nin fiyatı ve diğer detayları açıklandı. Tesla Model Y otomobilleri, 4 Nisan tarihinden itibaren ön siparişe açılacak. Peki, Tesla fiyatı ne kadar?
Tesla, Türkiye pazarına ilk olarak Model Y otomobilini getireceğini ve aracın yarından itibaren ön siparişe açılacağını duyurdu. Elektrikli otomobil üreticisi bugün düzenlediği etkinlik kapsamında resmi olarak piyasaya giriş yaptığını ilan etti.
TESLA MODEL Y FİYATI NE KADAR?
Tesla Model Y Türkiye fiyatı ise 1 milyon 548 bin 732 TL olarak açıklandı. Bu fiyat arkadan itişli 455 km menzile sahip temel versiyon. Model Y Long Range versiyon ise 1 milyon 619 bin 532 TL ile piyasaya adımını atacak.
Bu versiyon çift motorlu dört çeker aktarma organına sahip ve menzili 533 km. Model Y Performance versiyonu ise aracın en üst paketi. Bu versiyonun da yine çift motorlu dört çeker aktarma organına sahipken menzili ise 514 km.
Tesla Model Y otomobiller fabrikada takılacak BTK onaylı SIM’ler ile internete bağlanabilecek. FSD (Full-Self-Driving) otonom sürüş özelliğinin Mayıs ayına kadar hazır hale gelmesi planlanıyor.
TESLA ŞARJ İSTASYONLARI NEREDE?
Ön siparişlerle birlikte yarından itibaren İstanbul, Edirne, Bolu ve Ankara'da bulunan 30 Supercharger şarj istasyonu devreye girecek. İstasyonlarda 1 kWh şarj ücreti Tesla modelleri için 6,9 ile 7,7 TL arasında olacak.
Diğer marka elektrikli araçların şarj ücreti ise 8,6 TL olacak. Son olarak açıklanan fiyatların teslimat tarihine kadar değişebileceği de belirtiliyor. Tesla Model 3, Model 3 ve Model X’in Türkiye’ye gelmesi ise piyasa koşullarına ve vergi düzenlemelerine bağlı olacak gibi görünüyor.