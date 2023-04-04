Tesla resmen Türkiye’de: İşte model ve fiyatı

TESLA ŞARJ İSTASYONLARI NEREDE?

Ön siparişlerle birlikte yarından itibaren İstanbul, Edirne, Bolu ve Ankara'da bulunan 30 Supercharger şarj istasyonu devreye girecek. İstasyonlarda 1 kWh şarj ücreti Tesla modelleri için 6,9 ile 7,7 TL arasında olacak.

Diğer marka elektrikli araçların şarj ücreti ise 8,6 TL olacak. Son olarak açıklanan fiyatların teslimat tarihine kadar değişebileceği de belirtiliyor. Tesla Model 3, Model 3 ve Model X’in Türkiye’ye gelmesi ise piyasa koşullarına ve vergi düzenlemelerine bağlı olacak gibi görünüyor.

