TOGG ne zaman satışa çıkacak?

"Bu yüksek teknolojide sadece savunma sanayisinde değil, tüm sivil alanlarda küresel liderliğe oynayan Türkiye'nin yolculuğu olacak." ifadesini kullanan Kacır sözlerini şöyle sürdürdü:

- Togg sadece dünyanın en başarılı elektrikli otomobil markalarından biri olmayacak, beraberinde çok sayıda teknoloji girişiminin doğmasına vesile oluyor, olacak. Togg'un otonom sürüş yazılımlarını, Togg'un elektrikli araç yazılım ve donanımlarını yine bu ülkenin milli şirketleri geliştiriyor ve rekabetçi şekilde dünya pazarlarına bu teknolojileri ihraç ediyor olacak. Biz tarih boyunca iddia sahibi olmuş bir ülkeyiz. Tarih boyunca iddiasının arkasında dimdik durmuş bir milletiz ve son 20 yılda kazana geldiğimiz bu iddiadan Allah'ın izniyle asla vazgeçmeyeceğiz.