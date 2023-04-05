Togg T10X ve Tesla Model Y karşılaştırması: Fiyat ve performansları nasıl?
Yerli otomobil Togg’un ilk modeli olan T10X, yollara çıktı. Diğer bir yandan ise 4 Nisan itibari ile Türkiye'ye resmen giriş yapan Tesla, Model Y'yi tanıttı. Peki, aralarındaki fiyat farkı ve performansları nasıl?
Togg'un rakibi olan Tesla Model Y otomobili resmi olarak satışa sunuldu. Peki hangisi daha iyi? İşte Togg T10X ve Tesla Model Y karşılaştırması...
ŞARJ İSTASYONLARI
Togg şarj cihazları yani Trugolar, Türkiye’nin 81 iline kurulma hedefleri bulunuyor. Ancak şu an 10 adet ilde bulunmakta.
Tesla’da yine aynı şekilde Supercharge noktaları ile hizmet veriyor ve şu an 11 adet ilde aktif olarak hizmet veriyor.
GÜÇ
Tesla Model Y giriş versiyonu şu an 204 Hp güç üretmekte. 0’dan 100 km ise 6,9 saniyede çıkmakta.
Togg T10X giriş modeli, 218 Hp güç üretmekte ve 0’dan 100 km’ye 7,4 saniyede çıkmakta.
BATARYA / MENZİL
Giriş seviye T10X 314 km menzile sahipken uzun menzilli versiyonu ise 523 km menzile sahip.
Tesla Model Y ise giriş seviyesinde 455 ve uzun menzilli versiyonunda 533 km menzile sahip.