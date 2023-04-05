Togg T10X ve Tesla Model Y karşılaştırması: Fiyat ve performansları nasıl?

ŞARJ İSTASYONLARI

Togg şarj cihazları yani Trugolar, Türkiye’nin 81 iline kurulma hedefleri bulunuyor. Ancak şu an 10 adet ilde bulunmakta.

Tesla’da yine aynı şekilde Supercharge noktaları ile hizmet veriyor ve şu an 11 adet ilde aktif olarak hizmet veriyor.