Togg şarj etme ücreti açıklandı: Togg kilometrede ne kadar yakacak?
Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı otomobili Togg'un şarj fiyatları belli oldu. Togg'un şarj istasyonu olan Trugo, kW/s başına birim ücretini duyurdu. Böylece kısa menzilli ve uzun menzilli Togg'un kilometre başına ne kadar yakıt harcayacağı da netlik kazandı.
Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı otomobili Togg T10X için 177 bin 467 kişi arasından T10X almaya hak kazanan kişiler açıklandı. Şarj ücretleri de Togg'un şarj istasyonu ağı olan Trugo tarafından açıklandı.
BİRİM ÜCRETİ 7,99 TL
Togg'da kW/s başına birim ücret 7,99 lira oldu. Böylece kısa menzilli ve uzun menzilli Togg'un kilometre başına ne kadar yakıt harcayacağı da belli oldu.
Togg'un kısa ve uzun menzilli akıllı cihazlarında kapasiteler menzile oranla değişiklik gösteriyor. Kısa menzilli Togg 52,4 kWh bataryasıyla 314 kilometre yol alabilirken uzun menzilli Togg 88,5 kWh bataryasıyla 523 kilometre yol gidebiliyor.
ŞARJIN MALİYETİ
Trugo'da ise şarjın maliyeti belli oldu. kWs başına 180 kW'lık ve 300 kW'lık istasyonlarda birim başına ücret 7,99 lira oldu. Şarj tamamlandıktan sonra şarj istasyon alanının otopark olarak kullanılması halinde de dakikada 0,5 lira ücret alınacak.