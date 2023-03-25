Togg'dan yeni karar: Çekilişte araba kazanma ihtimali yükseldi! İşte Togg'dan yapılan o açıklama
Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un T10X arabası için yeni bir karar alındı. Başvuruların da devam ettiği süreçte yapılan açıklamada, çekilişle teslim edilecek araba sayısının 12 binden 20 bine çıktığı duyuruldu. Çekilişi tarihi de değiştirildi. İşte Togg'dan yapılan son dakika açıklaması...
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Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg ile ilgili yıllardır beklenen heyecanlı süreç Togg'un arabayı tanıtmasıyla başlamıştı. Tanıtımın ardından ön siparişler için başvurular da kabul edilmeye başlandı.
Togg ile ilgili son dakika haberleri merak ediliyor. Togg'un yollara çıkmasına çok az bir süre kala büyük talep gören ve yüz binlerce kişi tarafından alınmak istenen Togg'da yeni bir son dakika gelişmesi daha yaşandı.
ÇEKİLİŞTE TESLİM EDİLECEK ARAÇ SAYISI ARTIRILDI
Yoğun talebe kayıtsız kalamayan Togg, T10X modelinin teslim adedini 12 binden 20 bine yükselttiğini açıkladı.
Togg yaptığı açıklamada ön sipariş için yapılacak başvurularda son günün 27 Mart Pazartesi olduğunu da hatırlattı.